Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¼Ì¿¿À°Íý¤Ë¡ª Google¥Õ¥©¥È¤Ë¡Ö¿ÍÊª¡¦¥Ú¥Ã¥ÈÂ¨¸¡º÷¡×¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤¬ÄÉ²Ã
Android¤ª¤è¤ÓiOS¸þ¤±¤Î¡ÖGoogle¥Õ¥©¥È¡×¥¢¥×¥ê¤Ë¡¢¿Í¤ä¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤ÉÆÃÄê¤Î¿ÍÊª¤Î¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤òÁÇÁá¤¯¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹ ¥°¥ë¡¼¥×¡×¤òÍ¸ú¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Google¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥©¥È¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Android¡¢iPhone¡¢iPad¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¸¡º÷¤ª¤è¤ÓAsk Photos¡ÊGemini AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ñÏÃ·¿¸¡º÷µ¡Ç½¡Ë¤Ë¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹ ¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥¤¥¹ ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ï¡¢Google¥Õ¥©¥È¤¬¼Ì¿¿Æâ¤Î´é¤ò¼«Æ°Åª¤ËÇ§¼±¤·¡¢Æ±¤¸¿ÍÊª¤ä¥Ú¥Ã¥È¤´¤È¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ëµ¡Ç½¡£Í¸ú¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¤Æ±¦¾å¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¡¢¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¡×¤«¤é¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹ ¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¤ò²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡Ö¿ÍÊª¤È¶¦¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤òÉ½¼¨¡×¤òÍ¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥¤¥¹ ¥°¥ë¡¼¥×¤òÍ¸ú¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¸¡º÷¥Ð¡¼¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¾å°Ì5¿Í¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¥Ú¥Ã¥È¡Ë¤Î´é¥¢¥¤¥³¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤éÇ¤°Õ¤Î´é¤òÁª¤Ö¤È¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤ä¥Ú¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤¬¡¢·ï¿ôÉ½¼¨ÉÕ¤¤Ç°ìÍ÷É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¤ò»È¤Ã¤ÆÂ¾¤Î¿ÍÊª¤ä¾ì½ê¤ò½ü³°¡¦ÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¸½ºß¡¢Android¤ª¤è¤ÓiOSÈÇ¥¢¥×¥ê¤ÇÃÊ³¬Åª¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢¼Ì¿¿À°Íý¤ä¸¡º÷¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Source: Google
via: PhoneArena
