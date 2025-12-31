¾®È¿Íî¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤âÍø¿©¤¤Çä¤ê¡á£Î£Ù¸¶Ìý³µ¶·
NY¸¶ÌýÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á57.95¡Ê-0.13¡¡-0.22%¡Ë
¥Ë¥åー¥èー¥¯¸¶Ìý¤Ï¾®È¿Íî¡£¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ÇÎ©¾ì¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¤·¡¢ÏÂÊ¿¹ç°Õ¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤¬¸åÂà¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤È¤Î²ñÃÌ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤¬ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä³ËÊ¼´ï¤Î³«È¯·×²è¤ò·ÑÂ³¤¹¤ì¤Ð¿·¤¿¤ÊÂçµ¬ÌÏ¹¶·â¤ò»Ù»ý¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÏ¢¹ç·³¤¬ÃæÅì¥¤¥¨¥á¥óÆîÉô¤Î¥à¥«¥é¤ò¶õÇú¤·¤¿¡£ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬»Ù±çÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¥µ¥¦¥¸¤Ï¼«¹ñ¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡ÊÄ¶¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤°ìÀþ¡Ë¡×¤À¤È¶¯Ä´¤·¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ê£Õ£Á£Å¡Ë¤Ë£²£´»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë·³¤òÅ±¼ý¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¡¢£Õ£Á£Å¤¬¥¤¥¨¥á¥ó¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÂâ¤òÅ±¼ý¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢Íø¿©¤¤Çä¤ê¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¾å¤²°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
MINKABU PRESS
1¥Ð¥ì¥ë¡á57.95¡Ê-0.13¡¡-0.22%¡Ë
¥Ë¥åー¥èー¥¯¸¶Ìý¤Ï¾®È¿Íî¡£¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ÇÎ©¾ì¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¤·¡¢ÏÂÊ¿¹ç°Õ¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤¬¸åÂà¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤È¤Î²ñÃÌ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤¬ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä³ËÊ¼´ï¤Î³«È¯·×²è¤ò·ÑÂ³¤¹¤ì¤Ð¿·¤¿¤ÊÂçµ¬ÌÏ¹¶·â¤ò»Ù»ý¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÏ¢¹ç·³¤¬ÃæÅì¥¤¥¨¥á¥óÆîÉô¤Î¥à¥«¥é¤ò¶õÇú¤·¤¿¡£ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬»Ù±çÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¥µ¥¦¥¸¤Ï¼«¹ñ¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡ÊÄ¶¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤°ìÀþ¡Ë¡×¤À¤È¶¯Ä´¤·¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ê£Õ£Á£Å¡Ë¤Ë£²£´»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë·³¤òÅ±¼ý¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¡¢£Õ£Á£Å¤¬¥¤¥¨¥á¥ó¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÂâ¤òÅ±¼ý¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢Íø¿©¤¤Çä¤ê¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¾å¤²°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
MINKABU PRESS