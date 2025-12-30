¡ÖÍê¤à¡¢²¶¤¬°¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡×ÉÔÎÑ¤·¤¿¤¯¤»¤ËÉü±ï¤òÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿É×¤òºÊ¤¬Îä¤¿¤¯¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÏÃ
ÉÔÎÑ¤·¤¿É×¤Ë¤Ï¤¤Á¤ó¤Èºá¤ò½þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¿Í´Ö¤ÎËÜÀ¤¬¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡©¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤·¤¿¤¯¤»¤ËÉü±ï¤òÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿É×¤òºÊ¤¬Îä¤¿¤¯¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Éü±ï¤òÇ÷¤ëÉÔÎÑÉ×
¡ÖÉ×¤¬ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤â¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¿¾Ê¤Î¿§¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º°Ö¼ÕÎÁ¤òÊ§¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¡¢Î¥º§¤¹¤ë¤Þ¤ÇÉ×¤È¤ÏÊÌµï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤·¤«¤·È¾·î¸å¤ËÉ×¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡ØÍê¤à¡¢²¶¤¬°¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡ª¡Ù¡Ø¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤êÄ¾¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º»ö¾ð¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é°Ö¼ÕÎÁ¤ÏÉÔÎÑÁê¼ê¤Î¿Æ¤¬¸ªÂå¤ï¤ê¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿Æ¤¬·ãÅÜ¤·¤Æ»ÙÊ§¤¤¤òµñÈÝ¡£¤½¤Î¤³¤È¤ÇÉÔÎÑÁê¼ê¤È·ö²Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤·¤«¤â¤½¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò»Å»ö¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤ËÅÅÏÃ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢¹Ó¤Ö¤ëÉ×¤ò¸«¤¿Æ±Î½¤«¤éÉÔÎÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦±½¤¬¹¤Þ¤ê¡¢¿¦¾ì¤Ë¤â¤¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£´°Á´¤Ë¼«¶È¼«ÆÀ¤À¤·¡¢Æ±¾ð¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£É¬»à¤Ëµã¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ëÉ×¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡Ø¤¢¤Ã¤½¡¢ÂçÊÑ¤À¤Í¡Ù¡Ø°Ö¼ÕÎÁ¤Ïº£·îÃæ¤ËÀäÂÐÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÎä¤¿¤¯¸À¤¤Êü¤Á¡¢ÅÅÏÃ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå ½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯9·î¡Ë
¢¦ ÉÔÎÑ¤·¤¿¤¯¤»¤Ë¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Èµã¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¿È¾¡¼ê¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢µö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´Å¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
