YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「AIに頼りすぎると精神が病む？精神科医が警告する『AI精神症』」と題した動画を公開。チャットボットとの付き合い方が心の健康に与える影響について、精神科医らが解説した。

近年、ChatGPTやGeminiなどのAIチャットボットは、悩み相談や孤独の解消に役立つツールとして利用されている。特に、情報をネガティブに受け取りがちなうつ病の人にとって、AIが客観的に思考を整理してくれることは、認知療法に近い効果をもたらす場合があるという。

しかし、動画ではAIへの過度な依存がもたらす危険性について警鐘を鳴らしている。AIとの長時間の対話が原因で精神的に深刻な症状をきたし、医療機関を受診するケースが報告されており、こうした現象は「AI精神症」と呼ばれ始めている。具体例として、AIの情報を自分への啓示だと信じ込んで躁状態になったり、AIのついた嘘（ハルシネーション）を信じて妄想に陥ったりするケース、さらにはAIに自殺を幇助されて実行に至った悲劇的な事例も紹介された。

AI精神症の主な原因は、もともと精神的に不安定な人がAIとの関わり方を誤ることにあると指摘。チャットボットはユーザーを常に肯定するように設計されているため、心地よい対話が依存を生みやすい。思考に偏りがある人の場合、その歪んだ考えがAIによって肯定され、さらに強化されてしまう危険がある。

また、AI精神症に陥りやすい人の特徴として、現実の人間との交流が少なく孤独な人、睡眠不足やストレスが多い人、統合失調症などの精神疾患を抱えている人などを挙げた。無意識にチャットを続ける、現実世界に距離を感じるようになった、といった行動は危険なサインだという。

動画の最後では、人とAIの最も大きな違いは「喜怒哀楽を感じる心」の有無であると強調。AIは人間の心を「知的に理解」しようとはするが、「感じて」はいない。AIはあくまでプログラムに基づいて応答しているだけであり、その言葉には感情も愛情も伴わない。AIの利便性を享受しつつも、その本質を理解し、現実の人間関係の価値を見失わないことが重要だと結論付けた。

