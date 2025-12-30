「保護猫を家族に」--そんな声を最近よく耳にするようになりました。その出会い方はさまざまですが、中には少しタイミングがずれてしまっていたら命を落としていたかもしれない……そんな危機的な状況で出会ったという人も少なくないでしょう。



【写真】こんなにイケニャンに…成長ビフォーアフター

今から3年前、キジトラ猫の「ふく」くんは、片手のひらに乗るほど小さく痩せた姿で、危険な道路上をさまよっていました。前の車が次々と避ける中、運転手を止めたのはXユーザー・むぎさん（@mugi411）でした。一刻を争う命の危機の中で、その出会いは新たな時を刻み始めたのです。



いつもと違う道、目の前に現れた小さな影

2022年7月。その日は猛暑日で、翌日からは大雨が続く予報が出ていました。飼い主さんは車で義実家を訪れたあと、子どものお迎えのため、いつもとは違う道を通って幼稚園へ向かっていました。



すると、前方を走る車が、路肩を避けるように進んでいることに気づいたといいます。「何かが落ちているのでは」と目を凝らした先で、黒い影がかすかに動いているのが見えました。



「『何か轢かれているのかな』と思って見てみると、黒い物体が動いていて……それが子猫だと気づいたんです。路肩に停車して近づくと、道路上をふらふら歩いていて、片目は塞がり、背骨や肋骨が浮き出るほど痩せていました。このままでは助からないと感じました」



抱き上げると、その体は手の指4本ほどの小ささ。その子こそ、のちのふくくんでした。膝の上にのせて病院へ向かうあいだ、ほとんど動かず、不安で胸がいっぱいだったといいます。



「車を走らせているあいだも、まったく動かなくて…本当に心配でたまりませんでした」



動物病院で告げられたのは、体重200グラム、生後およそ1カ月の男の子ということ。体重は標準の半分以下で、重度の栄養失調と寄生虫の疑いがありました。こうして、ふくくんの命をつなぐ日々が始まりました。



「助からない」宣告を受けながら懸命なケア

病院から帰宅後、むぎさんは離乳食をペースト状にし、手のひらにのせて少しずつ与えました。しかし、日を追うごとに食べる量は減り、再び病院へ向かうことになります。



採血の結果、多くの数値が悪化し、測定できない項目もありました。獣医師からは、厳しい言葉も告げられたといいます。



「『この子は助からない』と言われました。それでも、必死に生きようとしているふくの命を、どうしても諦められなくて……入院をお願いしました」



点滴が入らなければ入院も難しい状態でしたが、奇跡的に処置が可能に。すると、ふくくんの体はみるみる回復し、3日後には退院できるまでになりました。自宅に戻ってからは、毎日体重を測り、食事や投薬、目のケアを続ける日々。ふさがっていた目は、傷が深く穴があいた状態で、回復は難しいとされていましたが、内服と点眼を根気強く続けました。



「当時3歳だった長女は、誰よりもふくを心配して、かいがいしくお世話をしてくれました。そんな私たちの思いに応えるように、ふくは少しずつ元気になっていったんです」



治療のかいもあり、目は見えるまでに回復。今も涙は出ますが、生活に支障はありません。ふくくんの名前には「これからのニャン生にたくさんの幸福が来ますように」という願いが込められています。



幸せなニャン生を…ふくくんへ伝えたいこと

あれから月日が流れ、ふくくんは3歳になりました。現在は、家族が帰宅しても起きないほどのんびり屋さんに成長しています。



「触られるまで気づかないくらい、爆睡していることもあります。ご飯を食べるのもゆっくりなので、弟猫たちに狙われがちで……ふくちゃんが食べているあいだは、弟猫たちにはケージで待ってもらっています」



おっとり穏やかな性格で、人の手をなめるのが大好き。かつて手のひらからご飯をもらっていた記憶が、今も残っているのかもしれません。



「改めて、ふくちゃんとの出会いは運命だったと思います。あの日あの時間、いつも通らない道を選んだこと。奇跡的に点滴ができたこと。そのひとつひとつが重なって、今があります」



数々の困難を乗り越えてきたふくくん。だからこそ、むぎさんには強く願うことがあるといいます。



「苦境を乗り越えたふくには、これからたくさんの幸せなニャン生を送る権利があります。『私たちと出会ってくれてありがとう。道路をふらふら歩いていたのに、無事でいてくれてありがとう。穏やかなふくちゃんが、これからも幸福でありますように』──そんな思いを込めて、これからもお世話をしていきたいです」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）