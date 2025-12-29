中国のAIコア産業規模は1兆元超

中国の北京で12月25、26日に開催された全国工業・情報化活動会議によると、中国の人工知能（AI）コア産業規模は1兆元（約22兆円）を超えています。

中国のAI産業の基礎は日増しに堅固になっています。計算能力の基盤が日増しに固まり、中国企業は多くのAIチップ製品を発表しています。計算能力インフラの規模と水準が絶えず向上し、多くの地域で単体で数万枚規模のGPUカードを搭載したインテリジェントコンピューティングクラスターが建設されています。アルゴリズムモデルは百花斉放で、競争力の高い汎用大規模言語モデルが持続的に現れ、DeepSeek（ディープシーク）や通義千問（Qwen）などの国産大規模言語モデルが世界のオープンソースイノベーションエコシステムをリードしています。

データ資源は絶えず豊富になり、今年6月までに中国で建設された高品質データセットは3万5000を超え、全体量は400PB（1PB＝1024TB）を超え、鉄鋼、石油化学、石炭などの重点業界をカバーしています。企業のデータガバナンス能力は持続的に向上し、今年9月までに累計で8000社余りの企業がデータ管理能力国家基準（DCMM）認証を取得しています。（提供/CRI）