タレントのタモリさん（80）が、俳優の宮沢りえさんとともに求人サイトの新CMに出演。インタビューで、食べ物の話に花が咲きました。2人が出演したのは『Indeed PLUS』の新TVCM。『合う合う』篇では、カレーとマッシュポテトの組み合わせに舌鼓を打つシーンが撮影されました。インタビューでは、このカレーについてタモリさんが「あるカレー屋さんに行くと、カレーの横にマッシュポテトが付いているんですよ。これも軽くカレー味が