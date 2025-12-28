なとりが担当するTVアニメ『【推しの子】』第3期ED主題歌「セレナーデ」にボカロPツミキがアレンジで参加！カップリング収録曲も解禁
音楽クリエイター･なとりが担当する TVアニメ『【推しの子】』第3期エンディング主題歌「セレナーデ」の共編曲として､ボカロPのツミキが参加したことが解禁された。
■ネットカルチャーとの融合が生み出す新たななとりの世界
なとりはかねてからボーカロイド音楽やネットカルチャーに深く影響を受けており、今回、敬愛するツミキのアレンジ参加はなとり本人の強い希望があって実現したものだという。
また、2026年2月4日にリリースされるシングル「セレナーデ」のカップリングには、新曲「リビングデッド」「Catherine」が収録されることが解禁された。「Catherine」はなとりのライブで何度も披露されてきた楽曲であり、今回満を持して待望のリリースとなる。
そして2026年2月4日にリリースされる「セレナーデ」のCDアートワークに続き、新たにCD商品の各店舗別特典の絵柄も同時に解禁。特典にはイラストレーター八館ななこによる【推しの子】アクアをモチーフにした、美麗なジャケットイラストが使用されたアイテムも用意されているので、予約詳細などはぜひ公式サイトでチェックしてほしい。
そしてなとりは、2026年2月18日～19日の２日間にわたり、1月21日リリースのアルバム『深海』を引っ提げて、日本武道館でワンマンライブ『なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」』を開催する。こちらの詳細も公式サイトをチェックしよう。
■ツミキ コメント
■リリース情報
2026.02.04 ON SALE
SINGLE「セレナーデ」
■ライブ情報
『なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」』
［2026］
02/18（水）東京・日本武道館
02/19（木）東京・日本武道館
■【画像】「セレナーデ」ジャケット写真など
■関連リンク
アニメ『【推しの子】』公式サイト
https://ichigoproduction.com/
なとり「セレナーデ」詳細情報
https://natori-official.com/news/detail.html?id=580062
なとりOFFICIAL SITE
https://natori-official.com/