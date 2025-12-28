人気YouTuber、有馬記念で2000万円超えの払戻 “4年連続1000万円超え”報告に驚きの声相次ぐ「ロイヤルファミリー馬券です」
【モデルプレス＝2025/12/28】YouTuberのデカキンが12月28日、公式X（旧Twitter）を更新。中山競馬場で行われた有馬記念で馬券を的中させたことを報告し、話題を呼んでいる。
また「『ロイヤルファミリー』→『騎手の横山ファミリー』→横山武史騎手のコスモキュランダ！！！【ロイヤルファミリー馬券】です」と、話題を集めたTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」にちなんで綴っていた。
◆デカキン、有馬記念で「2165万円的中」
デカキンは「今まで3年連続、有馬記念で約1000万円を当てて4年目の今年の有馬記念！！！」と書き出し、「なんと3連複とワイドを両方当てて、デカキンが2165万円的中しました！！！！」と高額の払戻し金額を報告。自身が購入した4番・ミュージアムマイル、9番・ダノンデサイルを軸に他の全馬を組み合わせた3連複、9番・ダノンデサイルを軸に10番・コスモキュランダ、11番・ミステリーウェイ、12番・マイネルエンペラーのワイド3点が記載され紙を持ち、笑顔を浮かべる様子を見せていた。
この投稿を受け、SNS上では「もっと早く知りたかった！」「すごすぎる」「4年連続でこの結果はすごい」と反響が寄せられている。
◆「ザ・ロイヤルファミリー」で話題の「有馬記念」って？
日本中央競馬会（JRA）が中山競馬場で実施する中央競馬の重賞競走（GI）。中央競馬の1年を締めくくるレースとして知られており、数々の名馬が勝負を繰り広げてきた。 1996年からは、毎年ファン投票上位10頭、ならびに競走成績を考慮して出走馬の選出が行われている。
2025年の有馬記念は、4番・ミュージアムマイルが1着に。2着は10番・コスモキュランダ、3着は9番・ダノンデサイルとなった。12番人気の10番・コスモキュランダが2着になったということもあり、波乱の展開となっていた。また、同年にドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」が放送され、作中には有馬記念の様子も描かれていたことから、競馬ファンのみならず多くの人々から注目を浴びる一戦となった。（modelpress編集部）
◆デカキンプロフィール
HIKAKINのモノマネYouTuberとして知られており、大食いやクレーンゲーム、キャンプ、カプセルトイ、美容、生放送など幅広いジャンルの動画を投稿している150kgのクリエイター。
