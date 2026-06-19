芸能事務所Sonは18日、公式サイトを更新。家族系YouTuberのばつまる夫婦の専属契約解除を発表した。ばつまる夫婦はSNS上でささやかれていた飲酒運転疑惑を否定していた。ばつまる夫婦は11日に公開した動画で、夫が飲食店でジョッキに入ったビールに似た見た目の飲み物を口にした後で車を運転する場面があり、飲酒運転疑惑が持ち上がっていた。Sonは「弊社所属クリエイターの『ばつまる夫婦』につきまして、本日付で弊社との専属契