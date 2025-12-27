¡Ö¿·Ç¯¤Ë¤·¤¿¤éºÇ°¤Ç¤¹¡×¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÖÂç³¢Æü¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¡×
±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤ëÆü¾ï¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê¹ÔÆ°¡¢±¿¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤ØÆ°¤«¤·¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë½¬´·¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¤·¤¢¤ï¤»ÂÎ¼Á¡×¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈË¡¤ò·ÝÇ½³¦ºÇ¶¯¤ÎÀê¤¤»Õ¡¦¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤µ¤ó¤Î°ìÈÖÄï»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÀê¤¤»Õ¡¦¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆà¤µ¤ó¤¬»ØÆî¡ª
¡ÚPROFILE¡Û ¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆà
¿Í¡¹¤ÎÌ¤Íè¤ò¹¬Ê¡¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¡¦¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¡£·ÝÇ½³¦ºÇ¶¯¤ÎÀê¤¤»Õ¡¦¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤Î°ìÈÖÄï»Ò¡£¸ÞÀ±»°¿´Àê¤¤¤È½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþÍÆ¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤¿³«±¿¥á¥¤¥¯¤ä³«±¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¡¢WEB¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆàpresents ¹¬¤»¤òÆ³¤¯±¿¤ÎËá¤Êý¡×¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
¡Ö1Ç¯¤Î±¿µ¤¤òº¸±¦¤¹¤ë¡×Ç¯Ëö¤Î²á¤´¤·Êý
2025Ç¯¤â¤¤¤è¤¤¤è»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£º£²ó¤¬º£Ç¯ºÇ¸å¤ÎÏ¢ºÜÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤è¤¤Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿Í¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¡¢ÍèÇ¯¤¬¤è¤ê¤è¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤³¤È¡¢¤Þ¤¿Èò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤¤Ç¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÂçÁÝ½ü¤ÏÂç³¢Æü¤Þ¤Ç¤ËºÑ¤Þ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦
¤Þ¤ºÇ¯Æâ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï´ðËÜ¤Î¥¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢Éô²°¤ò¥¥ì¥¤¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤Ï¸¼´Ø¡£¤â¤Á¤í¤óÂçÁÝ½ü¤Ç²ÈÃæ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¥¥ì¥¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬1ÈÖ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë»¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸¼´Ø¤À¤±¤Ç¤Ï¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤¿¤¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¿å¿¡¤¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£É½»¥¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É½»¥ÉôÊ¬¤ä¥É¥¢¡¢¥É¥¢¥Î¥Ö¤Î¿¡¤ÁÝ½ü¤â¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âß¤·¼Ú¤ê¤â¡ÖÇ¯Æâ¤Ç¤¹¤Ã¤¤êÀº»»¤·¤Æ¡×
¤ª¶â¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÇ¯Æâ¤ËÀ¶»»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âß¤·¤¿¿Í¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤ª¶â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È¼Ú¤ê¡É¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ç¯Æâ¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò»Ä¤µ¤º¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âç³¢Æü¤Ï¡Ö¤ª¥¦¥Á¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¡×¤¬¥Ù¥¹¥È
Âç³¢Æü¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤äÍ§Ã£¤È¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¹Ô¤¯¡×¤Ê¤É³°½Ð¤ÎÍ½Äê¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð12·î31Æü¤ÎÌë¤«¤é1·î1Æü¤ÎÄ«¤Ï¡¢²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¡¤Î¿ÀÍÍ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î²È¤òÃÎ¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´ÖÂÓ¤Ë²È¤ò¶õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ê¡¤Î¿ÀÍÍ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î²È¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(·àÅª¤Ë±¿¤¬¤è¤¯¤Ê¤ëËÜÅö¤ÎÂçÁÝ½ü¡Ë
¡ÚÁ´19¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Û¢ä¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤µ¤ó°ìÈÖÄï»Ò¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Öº£¸å1Ç¯¤Î±¿µ¤¤¬·è¤Þ¤ë¡×ºÇ¹â¤Î²á¤´¤·Êý¡¦ºÇ°¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó