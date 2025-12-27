こりゃまた大当たりーーーーッ！！！【ローソン】沼落ち注意♡「新作スイーツ」
ふと甘いものが恋しくなったとき、ついコンビニへ足が向いてしまう人も多いのでは？ 定番はもちろん、個性派までスイーツのラインアップは豊富で、ハイペースで登場する新作に思わず目移りしてしまいます。今回は、シンプルなビジュアルながらも随所にこだわりが光る【ローソン】の「新作スイーツ」をご紹介します。
最初から最後までずっとチョコ！
「カカオ薫るショコラトリュフシュー」は、甘党の筆者が既にリピした一品です。ブラウン一色のビジュアルは、なかなかのインパクト。チョコレートコーティングされ、カカオパウダーをまとった生地はパリッと感もあり！ しっかりトリュフチョコが再現されている印象です。
濃厚なクリームは病みつき必至
生地の中には軽めのショコラクリームと、濃厚なビターチョコクリームがたっぷり！ ずっしり感があって満足感もバッチリ。チョコ好きさんにはぜひ味わっていただきたいスイーツで、お値段は\300（税込）。
美しいビジュアルに一目惚れ！？
「贅沢な逸品」「美味しい」と、@sujiemonさんが絶賛するのは「ラムレーズンバターサンド」。バタークリームとラムレーズンをクッキー生地でサンドしたシンプルな一品ですが、クリームの絞り方が秀逸！ 可愛らしいデコレーションに食べる前からテンションアップし、トキメキが止まりません。
お酒のアテにもなる大人な味わい
数多くのコンビニスイーツを食べている@sujiemonさんは、ラムレーズンの薫りやバタークリームのコクを美味しさのポイントにあげています。カフェタイムのおやつとしてはもちろん、ワインなどのお酒との相性も良さそう。
今日はどっちの気分？ あっという間に終売になる可能性があるので、食べたいと思ったら早めに味わって！
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Reco.N