こりゃまた大当たりーーーーッ！！！【ローソン】沼落ち注意♡「新作スイーツ」

ふと甘いものが恋しくなったとき、ついコンビニへ足が向いてしまう人も多いのでは？ 定番はもちろん、個性派までスイーツのラインアップは豊富で、ハイペースで登場する新作に思わず目移りしてしまいます。今回は、シンプルなビジュアルながらも随所にこだわりが光る【ローソン】の「新作スイーツ」をご紹介します。

最初から最後までずっとチョコ！

「カカオ薫るショコラトリュフシュー」は、甘党の筆者が既にリピした一品です。ブラウン一色のビジュアルは、なかなかのインパクト。チョコレートコーティングされ、カカオパウダーをまとった生地はパリッと感もあり！ しっかりトリュフチョコが再現されている印象です。

濃厚なクリームは病みつき必至

生地の中には軽めのショコラクリームと、濃厚なビターチョコクリームがたっぷり！ ずっしり感があって満足感もバッチリ。チョコ好きさんにはぜひ味わっていただきたいスイーツで、お値段は\300（税込）。

美しいビジュアルに一目惚れ！？

「贅沢な逸品」「美味しい」と、@sujiemonさんが絶賛するのは「ラムレーズンバターサンド」。バタークリームとラムレーズンをクッキー生地でサンドしたシンプルな一品ですが、クリームの絞り方が秀逸！ 可愛らしいデコレーションに食べる前からテンションアップし、トキメキが止まりません。

お酒のアテにもなる大人な味わい

数多くのコンビニスイーツを食べている@sujiemonさんは、ラムレーズンの薫りやバタークリームのコクを美味しさのポイントにあげています。カフェタイムのおやつとしてはもちろん、ワインなどのお酒との相性も良さそう。

今日はどっちの気分？ あっという間に終売になる可能性があるので、食べたいと思ったら早めに味わって！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N