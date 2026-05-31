77万回以上視聴され1.5万「いいね」を集めているのは、体重が100gしかなかったという子猫が必死に大きくなろうとする様子です。視聴者からは「天使が天使の赤ちゃんのお世話をしてるんですね！」「子猫も幸せな家にきましたね」などのコメントが寄せられています。 【動画：おうちに迎えて7日目の子猫→女の子がお世話をして…心温まる『優しさの詰まった光景』】 100gで家に来たビスケちゃん Instagramアカウント「season