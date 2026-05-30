ブラック職場の現実に直面し、ついに「辞めたい」と思ってしまい…【漫画】本編を読むライブドアブログやInstagramでエッセイ漫画を描いているゆっぺ(@yuppe2)さんの電子書籍『無能クズ上司への逆襲 32歳シンママはブラック職場から逃げ出したい』が注目を集めている。本作は著者が実際に体験した「ブラック職場」での出来事を描いた作品だ。あらすじとともに、制作の裏側を聞いた。■俺がルールだと開き直る店長への違和感「俺は