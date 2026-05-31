お風呂が苦手な猫ちゃんは少なくないもの。そんな中、ぬいぐるみと見間違えそうなほどお利口にシャンプーをさせてくれる猫ちゃんの光景が、4804万再生を超える大反響を呼んでいます。 静かに飼い主さんに洗われる猫ちゃんの姿を見た人からは、「お利口さん♡」「泡のシャワーキャップも可愛い」と、絶賛の声が続々と寄せられています。 【動画：猫を『泡風呂』に入れてシャンプーした結果…4800万再