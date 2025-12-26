米倉涼子（50）が26日、公式サイトに文書を発表し「一部報道にありますように、私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です」と一部芸能メディアが報じた、捜査機関による捜査が自宅に入ったとの一連の報道について事実だと認めた。

米倉は、23年3月にAmazonプライムビデオで配信されたドラマ「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」の続編を映画化した「エンジェルフライト THE MOVIE」が、26年2月13日から240以上の国や地域で世界独占配信することが決まっている。

発表全文は次の通り。

関係者及びファンの皆様

日頃より、私の活動をご支援いただき誠にありがとうございます。

これまで、私の状況を皆様にお伝えすることができなかったこともあり、週刊誌等の報道により憶測が飛び交い、皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

一部報道にありましたように、私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です。

それ以降、弁護士の方々とも相談をし、捜査に全面的に協力する観点から、私からの情報発信を控えておりました。

今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切りついたと認識しております。

様々なご見解があるとは存じますが、私は、私を信じてサポートをしてくださっている方々に感謝をしつつ、少しずつ前に進んで参りたいと考えております。

私の心身には問題はありません。今一度初心に立ち返り、一つひとつ真摯に取り組んで参りたいと存じます。

今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

2025年12月26日

米倉涼子