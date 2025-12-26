【日本アニメーション公式YouTubeチャンネル:「ヤマトタケル」】 12月29日より3話ずつ毎週月曜日20時に配信開始

日本アニメーションは、同社公式YouTubeチャンネル「日本アニメーション・シアター」にてアニメ「ヤマトタケル」を12月29日より配信する。配信は3話ずつ毎週月曜日20時を予定している。

日本アニメーション創業50周年を記念し、選りすぐりのアニメーション作品を無料配信を実施しており、新たに「ヤマトタケル」がラインナップ。

本作は1994年に放送された日本神話をモチーフにしたSFロボットアニメーション作品。主人公、タケルは山の中に眠っていた巨大ロボット・魔空戦神スサノオを発見。ヤマタノオロチ復活をもくろむ魔霊士ツクヨミが送り込んだロボットを撃退するも、村を守るためにやむなくスサノオとイズモの少年ロカを連れて旅立つ。そして、途中出会った謎の美少女オトや霊能者のマ・ホロバたちとともに、タケルとスサノオは宇宙規模の大冒険に身を投じていく。

オープニングテーマとエンディングテーマ（1話～18話：放送当時）をヴィジュアル系ロックバンドのGLAYが担当している。

