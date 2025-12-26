ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でブレイク中の女優・森山未唯（みゅう）が、グラビア姿を披露した。

「名探偵津田」常連とも言える森山は、今月１７、２４日に放送された新作「第４話〜電気じかけの罠（わな）と１００年の祈り〜」に理花役で出演。２４日放送の後編では、ダイアン・津田篤宏からキスされるシーンもあった。

放送から一夜明けた２５日に自身のインスタグラムを更新し「本日１２／２５（木）発売の ＃ヤングジャンプ に掲載されています」と報告。「デジタル写真集『諸説、入り乱れて。』も発売中なのでチェックしてください」と呼びかけ、「なんと名探偵津田の理花ちゃん×森山未唯のコラボした撮影。楽しかったです」と説明。放送でも使用されたデロリアン内で撮影した写真も披露した。

和装だった理花ちゃんの姿からは想像できないほど豊満ボディー。フォロワーは「最高っす好きだー！！眠気吹き飛んだんだー！！！！」「昨日の名探偵で完全に惚れてしまいました。応援してますっ」「物凄（すご）くいい写真ですね〜」「おいおい」「美女」と興奮が止まらなかった。