À¸¤Êª¤¿¤Á¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¿Í´Ö¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥º¥ß¤Ï¿å¤ËÇ¨¤ì¤¿Ãç´Ö¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤·¡¢¥¢¥ê¤Ï½÷²¦¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«Çú¤ò¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥¾¥¦¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î»à¤òÅé¤à¡£¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤ÌÌ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥¿¤Ï´íµ¡Åª¤Êµ²²î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃç´Ö¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤³¤«»ä¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡¢¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¿¥¤¥à¥º¡¢³Æ»æ¤ÇÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ØÆ°Êª¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡Ù¡Ê¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥ÉÃø¡¢²ÆÌÜÂçÌõ¡Ë¤À¡£¥·¥É¥Ë¡¼Âç³Ø¤Î¡ÖÆ°Êª¹ÔÆ°³Ø¡×¤Î¶µ¼ø¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤éÆî¶Ë¤Þ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤¹¤ëÃø¼Ô¤¬¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸ÂÖ¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼Ò²ñÀ¡×¤ËÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¹ÔÆ°¡¢¼«Á³¤Î°ÎÂç¤Ê¶Ã°Û¤Î¿ô¡¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£º£²ó¡¢ËÜ½ñ¤ÎËÝÌõ¤ò¤·¤¿²ÆÌÜÂç»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¸·¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ë±è¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡¿¾®Àî¾½»Ò¡Ë¡£
¥ª¥¹¤Ë¤Ï¿É¤¹¤®¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¼Ò²ñ
¡½¡½¡ØÆ°Êª¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡Ù¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿Æ°Êª¤Î¼Ò²ñ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
²ÆÌÜÂç»á¡Ê°Ê²¼¡¢²ÆÌÜ¡Ë¡§¤É¤ì¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤Ë¤Ï´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥ª¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿É¤¤¼Ò²ñ¤À¤Ê¤È¡Ä¡Ä¡£¡ÖÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡×¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥é¥¤¥ª¥ó¤Ï¥á¥¹¤òÃæ¿´¤Ë·²¤ì¤òºî¤Ã¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
²ÆÌÜ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¤Î·²¤ì¤Ï¡¢¥á¥¹¤Î·ì±ï¼Ô¤Ð¤«¤ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥ÉÆâ¤Î¥á¥¹Æ±»Î¤Ë¤Ï½øÎó¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¿Åù¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æå«¤¬¶¯¤¤¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¥ª¥¹¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·²¤ì¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÍ¥°Ì¤Ê¥ª¥¹¤À¤±¡£¶¯¤¤¾¯¿ô¤Î¥ª¥¹¤¬·²¤ì¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢Éã¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Ò¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¥á¥¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ·²¤ì¤Ë¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¥¹¤Ï2ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Æ¤¬¤ß¤¬À¸¤¨»Ï¤á¤ë¤ÈÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ª¥¹¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÀ¸¤¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
²ÆÌÜ¡§·²¤ì¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥ª¥ó¤¿¤Á¤Ï·»Äï¤ä½¾·»ÄïÆ±»Î¤Ç½õ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÊüÏ²À¸³è¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥¹¤Ï¼í¤ê¤â¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥á¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬¿ÈÂÎ¤¬·Ú¤¯ÉÒ¾¹¤Ê¤¦¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤Ç¼í¤ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³ÍÊª¤ò¶´¤ß·â¤Á¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¼í¤ê¤ÎÀ®¸ù³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥ª¥¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥é¥¤¥É¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¥ª¥¹¤¿¤Á¤â¿©¤Ù¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¼í¤ê¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼í¤ê¤À¤Ã¤ÆÌ¿¤¬¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉÒ¾¹¤ÊÁð¿©Æ°Êª¤Ë¤Ï¤¹¤°¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¤¥®¥å¥¦¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊÆ°Êª¤òÁÀ¤¦¤Ö¤ó´í¸±¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼ºÇÔ¤·¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¤«À¸¤±ä¤Ó¤ÆÎÏ¤ò¤Ä¤±¡¢¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éº£ÅÙ¤ÏÊÌ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤Î¥ª¥¹¤ËÀï¤¤¤ò»Å³Ý¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¡¤Æ¤ì¤Ð·²¤ì¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¼«Ê¬¤Î»ÒÂ¹¤ò»Ä¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Éé¤±¤ì¤Ð»à¤Ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½Ì¿¤¬¤±¤ÎÀï¤¤¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¤Í¡£
²ÆÌÜ¡§Àï¤¤¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤¦¤«¤¦¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£º£ÅÙ¤ÏÂ¾¤Î¥ª¥¹¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¤¤Ä¿²¼ó¤ò¤«¤«¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£²¦ÍÍ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë´ü´Ö¤âÃ»¤¯¡¢2Ç¯¤«3Ç¯¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Áð¿©Æ°Êª¤ò¤ªÀ¤ÏÃ¤¹¤ë¥é¥¤¥ª¥ó
¡½¡½¥ª¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤Ï³ÍÊª¤Ë¤Ê¤ëÁð¿©Æ°Êª¤Î»Ò¤É¤â¤ò·²¤ì¤ËÆþ¤ì¤ÆÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÆÌÜ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª É´½Ã¤Î²¦¥é¥¤¥ª¥ó¤¬¡¢¥¬¥¼¥ë¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¶Ã¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¸¸å¿ôÆü¤¯¤é¤¤¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Ü¥Ã¥¯¡¢¥¬¥¼¥ë¤¬¥á¥¹¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÍè¡¢Áð¿©Æ°Êª¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï³Ê¹¥¤Î³ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç²æ¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¼é¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÊª¤Î²æ¤¬»Ò¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¥é¥¤¥ª¥ó¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤Ç²ò¼á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Ç´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Â¾¤Î¼ï¤Î¥Ò¥Ê¤ò¼é¤ë¥Ú¥ó¥®¥ó
²ÆÌÜ¡§¤¿¤À¡¢Æ°Êª¤¬Â¾¤Î¼ï¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï°Õ³°¤È¤è¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¬¹¥¤¤Ê¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥¦¥Æ¥¤¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¤Ò¤Ê¤¬¥ª¥ª¥Õ¥ë¥Þ¥«¥â¥á¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¥¢¥Ç¥ê¡¼¥Ú¥ó¥®¥ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤Ê¡ª¡×¤Ã¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤òÆ°²è¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸¥Ú¥ó¥®¥ó¤È¤Ï¤¤¤¨ÊÌ¤Î¼ï¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¥ó¤È±©¤ò¹¤²¤ÆÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÃËÁ°¡ª¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥¹¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡¢¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥ÉÃø¡ØÆ°Êª¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡Ù¡Ò²ÆÌÜÂçÌõ¡Ó¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡Ë