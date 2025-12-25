土屋アンナ、実母・眞弓さんの死去を報告「大好きな母でした」
タレント、モデル、女優の土屋アンナが25日、自身のインスタグラムを更新し、実母の土屋眞弓さんの死去を報告した。
土屋は24日にストーリーズを更新し、出演ミュージカルの千秋楽を報告するとともに、「12月12日母が他界しました」と実母の死去を報告し、「多くの方の応援コメントに母は沢山支えられました。感謝しています」とつづり、幼少期の親子写真を投稿していた。
さらに「最後の日まで側にいる事もできました。明日からも母の思いを胸にアーティストとして、精進して参ります。宜しくお願い致します。大好きな母でした 皆様素敵なクリスマスを」と締めくくっていた。
さらに翌25日、改めて「有限会社モデリングオフィスアマ 代表取締役社長 土屋眞弓 儀 かねてより病気療養中のところ１２月１２日享年６７歳で永眠いたしました」と報告している。
土屋眞弓さんは1958年1月生まれ。東京・渋谷区で育ち、22歳で結婚し、長女を出産後、夫とともに渡米。帰国後、次女アンナを出産し、1992年に離婚した。その後、着物の着付け講師を務め、2002年「モデリングオフィスAMA」設立。2016年に60歳を前にマネジメント業務を引退した。2023年にマネジメント業務を再開し、2024年6月にステージ4の膵臓がんを告知された。激動の人生をつづった自著『人生、あれかこれか』（小学館）を2025年5月に刊行したばかりだった。
【コメント全文】
関係各位
いつも格別のお引き立てを賜り熱く御礼申し上げます。
有限会社モデリングオフィスアマ
代表取締役社長 土屋眞弓 儀
かねてより病気療養中のところ12月12日享年67歳で永眠いたしました。
ここに皆様より生前賜りましたご厚情に対し、社員一同厚く御礼申し上げます。
葬儀は近親者にて執り行いましたことを併せてご報告申し上げます。
尚、今後の御弔問、御造花などの御弔意はお気持ちだけ頂戴し、伏してご辞退申し上げますと共に、皆様のお気持ちに深く感謝を申し上げます。
有限会社モデリングオフィスアマ
引用：「土屋アンナ」インスタグラム（＠annatsuchiya0311）
