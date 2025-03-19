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土屋アンナ、写真撮影中の女子高生にブチギレ説教「はぁ？おかしいよね」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 土屋アンナが19日放送の番組で、写真撮影中の女子高生にブチ切れたと語った
  • モニュメントの前にいた子どもたちに女子高生が「マジ邪魔」と言ったそう
  • 「子どものことを先に考えられないわけ？おかしいよね」と説教したという
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