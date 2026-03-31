【モデルプレス＝2026/03/31】女優でモデルの土屋アンナが3月30日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）での親子ショットを公開し、反響を集めている。【写真】42歳4児のママ女優「ママに似て美人さん」娘を顔出し公開◆土屋アンナ、USJでの親子ショット公開土屋は「子供の誕生日でUSJへ 一緒に笑って、はしゃいで、最高の思い出がまたひとつ増えました」とつづり、写真を複数枚投稿。「We love USJ」