格闘技イベント「BreakingDown18」に出場予定だったやるべしたら竜（27）が24日、Xを更新。妻が第3子を妊娠したことを報告した。

【映像】やるべしたら竜と子どもたち（顔出しあり）

13日に行われた「BreakingDown18」の前日会見で、対戦を予定していた江口響から不意打ちのビンタを食らい、後ろに倒れ頭を地面に強打した竜。翌日の試合は中止となり、15日に更新したInstagramのストーリーズで「くも膜下出血で脳内に出血が発見されて、状態は良くないです」と報告していた。

16日はXに動画を投稿。「相手の選手も電話した時は、本人なのかなって思うぐらい反省して『もう格闘技やめないといけない』とかまで言ってたんですけども、僕はそうは思ってなくて、自分でまいたタネぐらい自分で拾えよって思うんですよね」と、江口に対する想いを語っていた。

また竜はSNSでも家族について発信しており、12月24日に更新したXでは「パパがね、頭痛い時に横でずっと付き添ってくれた可愛い子たち。」と、2人の娘の写真を投稿。さらに、この日別の投稿では「サプライズ、クリスマスの日に第3子の妊娠がわかりました。まだ小さくてエイリアンだけど来年の夏頃に生まれてくる予定。男の子、男の子、3人目は男の子欲しいです。」と、妻の第3子妊娠を報告した。

この投稿には、「赤ちゃんが無事生まれてくるまではやるべしたら竜さん安静にしてください」「子どもたちのために生きて下さい」「家族のために健康第一」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）