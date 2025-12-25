【まだ間に合う】雑誌編集者がリアルに推す、人気の帰省土産5選／日持ち、常温OK
年末年始、離れて暮らす家族に、気のきいた手土産を渡したい。とはいえ、長距離の移動に耐えられる常温保存の手土産に限る！
そんな願いをかなえるため、オレンジページ＆net編集部が、常温保管が可能で日持ちする上、家族に「センスがいいね」と言われること間違いなしの手土産を厳選しました。冬の帰省土産、これから準備するという方は必見です！
日持ちする冬の帰省手土産５選
1／新年のご挨拶に福を呼ぶ、縁起の良い手土産「たらふくもなか」【錦糸町・御菓子司 白樺】
紅白のひもが華やかな赤い箱、愛嬌たっぷりの寝そべり招き猫の最中。幾重にも縁起の良い手土産、御菓子司 白樺 本店の「たらふくもなか」は、新年のごあいさつにぴったり。見た目のかわいさと、“白いダイヤ”と呼ばれる希少な北海道産白小豆をていねいに炊き上げて作るあんの上品な甘さは、家族から絶賛されること間違いなし！
２／都鳥と雪だるま、冬のモチーフに胸キュン。明治生まれのメレンゲ菓子「都鳥＆雪たる満」【岐阜・奈良屋本店】
原材料は砂糖と卵白だけ。香りや味もつけていないシンプルでやさしい味わいにホッとする、岐阜・奈良屋本店の「都鳥・雪たる満」は、なんと、明治時代から作っているという歴史のあるメレンゲ菓子です。鳥の形をした「都鳥」と雪だるまの形をした「雪たる満」の2種が入っていて、冬の帰省シーズンにうってつけの手土産です。
３／新しいおいしさに出会う、変わり種フレーバークッキーが詰まった「TAYORI オリジナルクッキー缶」【谷根千・TAYORI BAKE】
数あるクッキー缶の中でも、知らなかった新しいおいしさに出会える！と話題の、TAYORI BAKEのクッキー缶。おしゃれなデザインの缶を開けると、ターメリッククミンチーズや白味噌カルダモンジンジャーなど、ハーブやスパイスがふんだんに使ったクッキーがいっぱい。朱は9種類、紺は12種類とさまざまな味が楽しめます。
４／大人気のイタリアンレストランの個性豊かな瓶詰めクッキー【代々木八幡・1500（ミレチンクエチェント）】
代々木八幡駅から徒歩2分のところにある大人気イタリアンレストラン「1500（ミレチンクエチェント）」で販売されている「ミレチのクッキー瓶」。ころんとしたびんを開けると、個性豊かな7種の焼き菓子の甘い香りがふわり。営業時間はレストランと同じ9〜23時のため、早朝や夜遅くなど「今すぐ手土産がほしい！」というときにも頼もしい存在です。
５／しょっぱい系の手土産なら、老舗の職人が作る繊細な「薄あられ」【東京銀座・松粼煎餅󠄀】
甘いものが苦手という家族に、しょっぱい系でほどよく気がきいている手みやげをお探しの方はこれ！ 東京銀座に本店を構える老舗・銀座 松粼煎餅󠄀で愛される、素材のよさを味わえる「薄あられ」はいかが？ 職人さんが作った繊細な口当たり、ちょっとよそいきな雰囲気のあられなら、ご年配の家族にも喜んでもらえるはず！
久しぶりのだんらんを彩る手土産は、おいしさや楽しさの詰まったものを！ そんな思いで、老舗が作る和菓子やおしゃれなクッキー缶など、みなさんの年末年始が素敵なひとときになるよう、選びました。ぜひ参考にしてみてください。