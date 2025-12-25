“謎のスポーツモデル”もサプライズ発表か!?

スバルは2025年12月25日、同社のモータースポーツ統括会社であるスバルテクニカインターナショナル（STI）と共同で、2026年1月9日〜11日に開催される「東京オートサロン2026」に出展することを発表しました。

スバルは、ユーザーにとって「Different」な存在としてあり続けるために、「安心と愉しさ」を基盤にしながら、走る愉しさを表現する「Performanceシーン」と、冒険へ踏み出す高揚感などを表現する「Adventureシーン」という2つのシーンを際立たせ、お客様との絆や共感をさらに深めていくことを目指しています。

【画像】超カッコいい！ これが“初公開”の「新たなスバル車」です！（30枚以上）

そして、今回の東京オートサロン2026でPerformanceシーンをテーマとし、「レヴォーグ」「WRX S4」「インプレッサ」をベースとした車両を公開する予定です。

「レヴォーグ STI Sport R-Black Limited II STI Performance」および「WRX S4 STI Sport R-Black Limited II STI Performance」は、ボディカラーに特別色のサンライズイエローを採用。

エクステリアは、18インチアルミホイール（マットブラック塗装）や、フロントフェイス、ドアミラー、ルーフアンテナなどをブラック仕立てとし、スポーティさを強調しています（WRX S4ではヘッドライトもブラック化）。

インテリアは、シート表皮をイエローパーフォレーションとしたSTIロゴ入りRECAROフロントシートや、スエード調インパネを採用し、特別感と存在感を感じさせる仕様としたほか、スバル純正用品およびSTIパフォーマンスパーツを装着しています。

「インプレッサ ST-H STI Performance Edition PLUSパッケージ装着車」は「ST-H」グレードをベースとし、モータースポーツで鍛えたSTIパフォーマンスパーツを装備。

スポーティな世界観を感じさせるデザインとするとともに、クルマとの一体感や、しなやかな乗り心地、優れた操縦安定性を実現し、インプレッサの走行性能をより高めました。

モータースポーツに関して、初公開となるスーパー耐久シリーズ 2026参戦車両や、SUPER GT 2026参戦車両などを展示し、スバルのPerformanceシーンを際立たせるブース展開が行われます。

※ ※ ※

今回公開されたスバル／STIブースのイメージ画像によると、詳細が明かされた上記の車両のほかに、ベールに包まれた謎の車両が2台（ブース中央と右奥）確認できます。

出展テーマがPerformanceシーンであることを踏まえると、サプライズとして新たなスポーツモデルが初公開される可能性が高く、その正体に大きな期待がかかります。