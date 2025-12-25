SixTONESの京本大我が表紙を飾る『週刊少年サンデー 2026年4・5合併号』（小学館）が、12月24日に発売された。

京本大我は1994年12月3日生まれ、東京都出身。2015年5月1日にSixTONESを結成し、2020年1月22日にCDデビューを果たした。グループでの音楽活動に加え、映画『見える子ちゃん』への出演など、俳優としても活躍の幅を広げている。

今号では、京本と人気漫画『名探偵コナン』によるスペシャルコラボレーションが実現。幼少期からコナンを愛してきた京本が、年末年始の休暇にシティホテルで作品の世界に浸る様子を切り取ったグラビアが掲載。劇場版の応援上映、日本庭園でのぬい撮り、原作にゆかりのあるハイティーを楽しむ姿など、“好きなもの”に囲まれた幸福なひとときを収録されている。さらに、来年1月21日発売の最新アルバム『MILESixTONES』への想いや、コナンへの愛、家族について語ったスペシャルインタビューも掲載されている。

付録には、京本がモデルで原作にも登場する光本兵我風コーデと、リラックスした寝間着姿を収めた両面厚紙シートが付属する。

■書誌情報『週刊少年サンデー 2026年4・5合併号』発売日：2025年12月24日出版社：小学館