¡Ö20Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×ÀÎ¤ÏÃçÎÉ¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ú·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Û¤È40Âå¤ÇÄË´¶¤·¤¿¤³¤È
³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÂ³¤¯Í§¿Í´Ø·¸¡£Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë²ñ¤¦²ó¿ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤´Ø·¸¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÂ³¤±¤ë¾å¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤äµ÷Î¥´¶¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
20Ç¯°Ê¾å¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÍ§¿Í
»ä¤Ë¤Ï¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÍ§¿ÍK»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ëÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ë»þ¤ÏÅÔ¹ç¤ò¤Ä¤±¤Æ²ñ¤¦¤Ê¤É¡¢ºÙ¡¹¤È´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢
¡Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤µ～¡×
¡Ö¤Ç¤â¤µ¡×
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡×
»ä¤¬¸À¤Ã¤¿»öÊÁ¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÎÏÃ¤¹ÆâÍÆ¤¬ÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© ¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÈÝÄê¤«¤éÆþ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Í§¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨
º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÏÃ¤¹ÆâÍÆ¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯ÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊÖÅú¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¼¡Âè¤ËÈà½÷¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¤¬½Å²Ù¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÎ¤Ï¤³¤ó¤ÊÏÃ¤·Êý¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡Ä¡Ä
¤¤¤¯¤éÃç¤ÎÎÉ¤¤Í§¿Í¤Ç¤â¡¢Ç¯·î¤È¶¦¤ËÀ³Ê¤ä¹Í¤¨Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È»×¤¤»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÀ¸»þÂå¤Î³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤è¤®¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤ÎK»Ò¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ó¤É¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£