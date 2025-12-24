MAX¡¦LINA¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÆü¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¹¬¤»¤ÎÀäÄº¤Ë¢ª¸åÆü¡È¾×·â¤ÎÅ¸³«¡É¤¬¡Ä
¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦MAX¤ÎLINA¡Ê48ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª Ç¯ËöÇú¾Ð4»þ´ÖSP¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹¬¤»¤ÎÀäÄº¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÆü¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åË¬¤ì¤¿¡È¾×·â¤ÎÅ¸³«¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤ÁÍÌ¾¿Í¡×¤¬½¸¹ç¤·¡¢¡È¤³¤¸¤é¤»»äÀ¸³è¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±SP¡É¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¡£MAX¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤ÎÆÈ¿È¤Ç¤¢¤ëLINA¤À¤¬¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÆü¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö±Ç²è´Û¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÂß¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤±Ç²è´Û¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±Ç²è»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢2¿Í¤Î¤Ê¤ì½é¤á¤Î¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ë¤¬Î®¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤¨¤Ã¡©¡© ¤¨¤Ã¡©¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤â¤¦¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡£ºÇ¸å¤Ë¡ØWill you marry me?¡Ù¡Ê·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£¤Ç¡¢¤³¤¦¥Ñ¥«¥Ã¡Ê¤È»ØÎØ¡Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥¤¥¨¥¹¡ª¡ª¡Ù¤Ã¤Æ°ú¤¼õ¤±¤Æ¡¢¤â¤¦ÀäÄº¤Ë¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡Ö¤½¤Î¸åÆü¤Ë¡¢¤½¤ÎÊý¤¬´ûº§¼Ô¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£¤Ê¤¼¤«»ä¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¡¢·ë¶É¡Ê±ü¤µ¤ó¤È¡ËÊÌ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£´ûº§¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢»ä¡Ø¥¤¥¨¥¹¡ª¡Ù¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤â¤ó¡Ä¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ÎÈà¤¬¡¢Î¾¿Æ¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Æ¡£·ëº§¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤´°§»¢¤·¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡¢»ä¡¢¤ªÊè¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èà¤â¿¿·õ¤Ë¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¿¿·õ¤Ë¡Ø·ëº§Áê¼ê¤À¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£»ä¤â¡Ø¤º¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤ªÊè¤Ë°§»¢¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤·¤¿¤é¸åÆü¡¢Î¾¿Æ¤¬¡ÄÀ¸¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤ë¡£
LINA¤Ï¡Ö»ä¤âÃ¯¤Î¤ªÊè¤«¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Èà¤¬´ûº§¼Ô¤À¤Ã¤¿¡¢Î¾¿Æ¤È¤â·òºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤Î¤ªÍ§¤À¤Á¤«¤é¡ÊÊ¹¤¤¤¿¡Ë¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤ÆÆÈ¿È¡£¡Ê¤½¤ì°ÊÍè¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀè¤Ë¿Ê¤ß¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
