2026年12月18日に日米同時公開される『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の初映像が公開された。

参考：『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』邦題決定 2026年12月18日に日米同時公開へ

本作は、全世界歴代興行収入第1位（約28億ドル／約4200億円 ※1ドル＝150円計算）を記録した『アベンジャーズ／エンドゲーム』に続く『アベンジャーズ』シリーズ最新作。

2024年7月、アイアンマンとしてマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）を牽引し、『アベンジャーズ／エンドゲーム』で別れを告げたロバート・ダウニー・Jr.が、科学者ドクター・ドゥーム役でヴィランとしてMCUへ復帰するというサプライズ発表が行われた。

そして今回、ダウニー・Jr.と共にMCUを支え続けてきたもう一人の英傑、クリス・エヴァンス演じるスティーブ・ロジャースの『アベンジャーズ／エンドゲーム』以来7年ぶりの“復帰”を告げる特別映像が公開された。

映像は、12月19日より公開中の『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の上映時に劇場限定で上映されていたもの。冒頭から“アベンジャーズ”のテーマ曲が穏やかに流れ、続いて初代キャプテン・アメリカでおなじみのスティーブ・ロジャースが画面に登場する。スティーブは懐かしむかのようにキャプテン・アメリカのスーツを手に取り、ヒーロー活動への未練を感じさせる。しかし次のカットでは、我が子と思しき赤子を優しく抱き、父らしい一面ものぞかせる。最後の登場作となっていた『アベンジャーズ／エンドゲーム』では、サノスとの最終決戦後、ヒーロー引退を決め、愛する女性ペギーとの暮らしを選んだスティーブ。だが、かつてのように“正義の象徴”である盾を携え、自らの危険を顧みることなく、再び戦いへと身を投じていくことになるのか。

なお今後、数週間のうちに複数の新映像が公開されることが噂されている。

ドゥーム役で復帰を果たすダウニー・Jr.、そして既に出演が発表されているソー役のクリス・ヘムズワース、そこにエヴァンスも遂に“アッセンブル”することに。監督を務めるのは、『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』『アベンジャーズ／エンドゲーム』以来のMCU復帰となるルッソ兄弟ことジョー・ルッソ＆アンソニー・ルッソ。MCU復帰作についてジョーは、「この作品が魅力的なのは、新しい“はじまり”だからなんだ。僕たちは終わりの物語を（「エンドゲーム」で）語った。そして今度ははじまりの物語を語るよ。僕たちを再び呼び戻すことができたのは、“正しい物語”だけだったんだ」と力を込めている。

また、映像とあわせて、ドクター・ドゥームのマントの色と思しき禍々しいダークグリーンが、“アベンジャーズ”のシンボル「A」を妖しく照らし出すポスタービジュアルも公開された。

ストーリーはもちろん、出演キャラクターさえも全てが謎のベールに包まれたままの『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』。MCUの歴史のすべてを知るマーベル・スタジオの社長ケヴィン・ファイギも、「『ドゥームズデイ』は25年間この世界に関わってきた私にとっても、どこか非現実的な体験です」と語っている。

（文＝リアルサウンド編集部）