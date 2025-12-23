女優の波瑠（34）と俳優の高杉真宙（29）が23日、双方のインスタグラムを更新。結婚を発表した。2025年は大物芸能人から結婚の報告が相次いだ。

それぞれインスタグラムで連名で記された文書の画像を投稿。文書には「関係者の皆様 いつも応援してくださっている皆様」として「私ごとで大変恐縮ではありますが、この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と結婚を報告した。

2025年は年始からビッグニュースが続いた。1月には、女優の伊藤沙莉がパーソナリティーを務めるインターネットラジオ番組「伊藤沙莉のsaireek channel」で、劇作家の蓬莱竜太氏と結婚したことを発表。同月には「平成ノブシコブシ」の吉村崇は一般女性と、WEST.の桐山照史は元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さんとの結婚を報告した。

2月には「SUPER EIGHT」大倉忠義が一般女性との結婚を発表。お相手が妊娠中であることも報告していた。

ひな祭りの3月3日には、女優の筧美和子が一般男性との結婚を発表した。

4月にはタレントの岡田結実が直筆の文書で結婚を報告。歌舞伎俳優の中村七之助は一般女性との結婚を発表した。

6月にはお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二が一般女性との結婚を発表。モデルの泉里香はサッカー日本代表DF谷口彰悟との結婚を報告した。

7月には俳優の松下洸平が結婚を発表。関係者によると、お相手は一般女性だという。

8月にはお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーと女優の二階堂ふみが電撃結婚を発表。同月末には女優の趣里と男性7人組「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝が結婚を報告。趣里の第1子妊娠も明かされ、9月に出産を報告していた。

9月には声優の内田真礼と石川界人が結婚を報告。声優界のビッグカップルの誕生は大きな反響を呼んだ。

10月には「SUPER EIGHT」村上信五が一般女性との結婚を報告。大倉に続き、グループ2人目の既婚者となった。同事務所のWEST.の神山智洋（32）も一般女性と結婚することを発表した。こちらもグループ2人目の既婚者。

今月10日には歌舞伎俳優の中村橋之助と、元乃木坂46で女優の能條愛未が東京・ホテルニューオータニで婚約会見を行ったことも記憶に新しい。

11月13日には俳優の柄本時生と4人組バンド「ゲスの極み乙女」のドラマー、ほな・いこかとしても活動する女優のさとうほなみ（がそれぞれのインスタグラムを更新し、結婚したことを公表し大きな話題を呼んだ。

また、今年は朝ドラヒロイン経験者が相次ぎ結婚を報告。今年に入って4人目となった。波瑠は2015年度後期のNHK朝の連続テレビ小説「あさが来た」で主演を務めた。

二階堂ふみが20年前期「エール」、趣里が23年後期「ブギウギ」、伊藤沙莉が24年前期「虎に翼」でヒロインを務めた。