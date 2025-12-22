この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【2026年1月】GMOとくとくBBのキャッシュバックが受け取れない！GmailのPOP3受信を今すぐ変更してください！とくとくBB光・ドコモ光・WiMAX・auひかり・とくとくBBホームWi-Fi

IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【2026年1月】GMOとくとくBBのキャッシュバックが受け取れない！GmailのPOP3受信を今すぐ変更してください！」と題した動画を公開。Gmailの仕様変更により、特定の設定をしているユーザーがGMOとくとくBBのキャッシュバックを受け取れなくなる危険性があると注意を促した。



ネコさや氏によると、問題となるのはGmailの「POP3」機能を利用して、GMOとくとくBBからのお知らせメールを受信しているケースだという。GMOとくとくBBのキャッシュバック案内は、契約時に発行される基本メールアドレスに送られる。このメールを見逃さないよう、GmailのPOP3機能を使って普段使いのGmailアカウントで受信する設定は、これまで有効な手段として紹介されてきた。



しかし、Googleの仕様変更により、2026年1月以降はこのPOP3による外部メールの受信ができなくなる。これにより、キャッシュバックの案内メールに気づかず、手続き期限を過ぎてしまう恐れがあると氏は指摘する。



動画では、この問題への対策として、まず自身がPOP3設定を利用しているかを確認する方法を解説。PC版Gmailの設定画面から「アカウントとインポート」タブを確認し、「他のアカウントのメールを確認」の項目にGMOとくとくBBのメールアドレスが設定されていれば、変更が必要だという。具体的な変更手順としては、GMOとくとくBBの会員ページ「BBnavi」にログインし、基本メールアドレスに届いたメールを、普段使っているGmailやYahoo!メールなどのアドレスに自動で「転送」する設定を推奨した。



キャッシュバックの機会を逃さないためにも、一度自身のメール設定を確認し、必要であれば早めに変更作業を行ってみてはいかがだろうか。