年末年始、久しぶりの帰省で親戚の子どもたちに会うのを楽しみにしている人も多いでしょう。しかし、そこで頭を悩ませるのが「お年玉」の金額です。「物価も上がっているし、昔と同じ金額では恥をかくかも……」。そんな不安を抱く大人たちの葛藤と、最新の調査から見える「2026年お年玉のリアル」についてみていきます。

「おじさん、これだけ？」言葉には出さずとも伝わる“視線”の恐怖

「正直、冷や汗をかきましたよ。ポチ袋を開けた瞬間の、あの一瞬の間が怖くて……」

都内在住の高橋修一さん（52歳・仮名）。昨年の正月の苦い記憶をそう振り返ります。コロナ禍が明け、数年ぶりに実家に帰省したときのこと。親戚一同が集まる席で、小学生と中学生になる甥と姪にお年玉を渡しました。

用意したのは、自分が子どものころの感覚に基づいた「小学生3,000円、中学生5,000円」。新札を用意し、キャラクターもののポチ袋に入れて準備万端でした。しかし、中学生の甥が中身を確認した瞬間、表情がわずかに曇ったのを高橋さんは見逃しませんでした。

「『ありがとう』とは言ってくれましたが、なんとなく『これだけ？』という空気が流れた気がして。あとで弟（甥の父）に聞いたら、最近の子どもはスマホゲームの課金やら何やらで、金銭感覚がシビアになっていると言うじゃないですか。こちらの財布事情なんてお構いなしですよ」

物価高が叫ばれる昨今、食料品や光熱費だけでなく、子どもの「お小遣い相場」にもインフレの波が押し寄せているのではないか――。高橋さんのように、親戚付き合いのなかで“見えない相場”に戦々恐々としている大人は少なくありません。

自分の稼ぎは横ばいなのに、出費だけが増えていく。そんなお年玉へのプレッシャー、その実態はどうなっているのでしょうか。株式会社マルアイが実施した『2026年お年玉に関する実態調査』の結果をもとに、現代のお年玉事情を紐解いていきます。

意外と堅実？ データで見る「お年玉の相場」

調査によると、2026年のお正月にお年玉をあげる予定がある人は全体の約4割。そのうち、あげる相手の人数は「平均3人」でした。少子化の影響もあってか、ばら撒くというよりは、特定の子どもたちに渡すケースが一般的のようです。

気になる金額ですが、実は高橋さんが心配するほど「高額化」一辺倒ではないようです。調査結果では、あげる相手が未就学児から高校生くらいまでの場合、「1,000円台〜4,000円台」が主な価格帯であることが判明しました。

昨年の調査と比較しても、「1,000円未満」の割合がわずかに増えている一方で、「10,000円以上」の高額層は減少傾向にあります。どうやら世間の大人たちも、長引く物価高や家計の引き締めを受けて、お年玉の額を冷静にコントロールしている様子がうかがえます。

ただ、これには「あげる相手との関係性」が大きく関わってきます。調査では、「孫（ひ孫）」に対しては財布の紐が緩む傾向がはっきりと出ており、孫相手には「10,000円〜40,000円以上」を渡すという人が約3割にのぼりました。

「自分の子どもや親戚の子にはシビアでも、孫となると話は別」という、祖父母世代の“愛とお金”の構造が透けて見えます。高橋さんの場合も、もし相手が「孫」だったら、3,000円では許されなかったかもしれません。

「物価高だから増額」派と「不景気だから維持」派

興味深いのは、お年玉の総額を昨年と比べてどうするか、という質問への回答です。

最も多かったのは「変わらない」で約6割。その理由として「あげる相手の人数に変化がない」「毎年定額に決めている」という声が挙がっていますが、なかには切実な本音も。

「不景気だから」

「増やす余裕がない」

40代・50代の現役世代からは、そんな悲鳴にも似た声が聞かれます。教育費や住宅ローンが重くのしかかる世代にとって、正月の一時的な出費といえども、数千円の増額は痛手です。一方で、約2割の人は「増える」と回答しています。その理由は「相手が成長したから」という自然な理由が大半ですが、見逃せないのが「物価高」への配慮です。

「物価が上がって、今までの金額では足りないと思うから」

「物価高なので1万円程度上げる」

このように、子どもたちの生活実感を気遣って、あえて増額に踏み切る大人もいます。子どものお菓子一つとっても値上がりしている今、「昔と同じ1,000円札」の価値が目減りしていることを、大人たちが敏感に感じ取っている証拠といえるでしょう。

キャッシュレス全盛でも「ポチ袋」が廃れないワケ

いまや日常の買い物はスマホひとつで完結する時代です。お年玉も「キャッシュレス送金」や「デジタルギフト」が主流になりそうなものですが、実態は真逆でした。

同調査によると、お年玉の渡し方として「現金をポチ袋に入れて手渡す」と回答した人が77.8％と圧倒的多数。「電子マネー」や「振込」は合わせても1割未満にとどまりました。

なぜ、これほどまでに現金にこだわるのでしょうか。そこには、単なる資金移動ではなく、「コミュニケーション」としての機能が求められている背景があります。新札を用意し、相手の年齢や好みに合ったポチ袋を選び、「今年もよろしく」「勉強頑張れよ」と声をかけて手渡す。この一連の儀式こそが、お正月の風物詩として重要視されているようです。

お年玉は、あげる側にとっては手痛い出費ですが、もらう側の子どもにとっては「自分でお金を管理する」最初の一歩となる重要な機会。調査では、お年玉をあげるのをやめるタイミングについて、「高校卒業まで」と考える人が最も多く、次いで「社会人になるまで」という結果でした。昨年よりも「社会人になるまで」と答える人が増えており、親離れ・子離れの時期が後ろ倒しになっている傾向も見受けられます。

［参考資料］

株式会社マルアイ『【2026年お年玉に関する実態調査】お年玉をあげる人4割、あげる予定の人数は平均3人、金額は1,000円台から4,000円台が主流』