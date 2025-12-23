オープンマリッジ夫妻に「拒絶反応を示す主婦」が続出…！「田舎の自治会」が大騒ぎになった「移住夫妻の奔放すぎる性生活」

オープンマリッジ夫妻が引っ越してきた

人気ユーチューバーのヒカルが公言したことで一気に認知が広がった「オープンマリッジ」。夫婦が「お互い合意のもとに異性との恋愛や性交渉を認める」という結婚形態のことで、既婚者の間で話題になりつつある「精神的な繋がりを重視したプラトニックな関係のセカンドパートナー」の容認も当然含まれる。

多様性の時代ならではのトレンドかも知れないが、100年以上前から一夫一婦制を貫き「夫婦は互いに貞操の義務を負う」とされている日本の夫婦には受け入れ難い面は否定できず、実際、関東地方のある地域では「オープンマリッジ」を実行している住民の存在が自治会で問題になっていた。

「本人同士がよければ別にいいじゃないか、と言われるかも知れませんが、あそこまで堂々とされちゃねえ……」

そうこぼすのは当該自治会の会長である小沢邦夫さん（仮名・70歳）だ。

小沢さんが統括する地域に暮らすAさん夫妻（ともに40代）は配偶者以外の異性を堂々と自宅に連れ込んだり、人目もはばからずにデートしていることから「風紀が乱れる」と地域住民からのクレームが続出していたのだという。

「Aさんはコロナ明けくらいに引っ越して来た、いわゆる『移住組』です。お子さんがいなくて夫婦ふたり暮らし。奥さんは外で働いているようですが、ダンナさんは在宅仕事みたいです。ふたりとも都会的というか、このへんにはちょっといない、垢ぬけた感じです。自治会の行事にも参加してくれるし、ご近所付き合いもちゃんとしているので、最初は『良い人が来てくれた』とみんな喜んでいたんですけどね」（小沢さん）

夫に続き妻の「目撃情報」も相次いだ

Aさん夫妻のオープンマリッジが周知されるようになったのは1年ほど前のこと。最初に目撃されたのは夫のほうだった。

「奥さんの不在中に30歳前後の若い女性がAさん宅に出入りするようになって、泊まって行くこともあったんです。最初は身内かと思ったんですが、一緒に風呂に入っている声が家の外にまで聞こえて来たし、女性の帰り際に玄関先でキスをしたりして不適切な関係なのは明らかでした」

近隣住民がAさん妻に告げ口をしようかどうか悩んでいたところ、今度は妻に関する目撃情報が相次いだ。

「地元にあるアウトレットで同世代と思われる男性と腕を組んで歩いていたそうです。その界隈で働いている住民に目撃されたんですが、ぴったりと身体を寄せ合っていて、ただならぬ関係なのは一目瞭然だったとか。Aさん妻の車が地元のラブホテルに出入りしているのは下校中の高校生や中学生が見ていますし、Aさん宅の近所に住む主婦からは『時々すごく派手な下着が干してある』という話もありまして……まあ、これは余計なお世話なんでしょうが。とにかく『あの夫婦はどうなってるんだ』って話になったんですよ」

激しい拒絶反応

地域の関心がAさん夫妻に注がれるようになったある日、夫妻と家族ぐるみで付き合っていた主婦のBさんが代表して（？）事の真相を訪ねたところ、Aさん夫妻は「浮気公認の夫婦である」ことを認めたという。小沢さんが続ける。

「その時に『オープンマリッジ』とやらを聞いたんですが、自治会の寄り合いでやり玉にあがったわけですよ。もう子供たちの間でも噂になっていましたからね。夫婦がこっそり浮気し合うんだったらまだしも、浮気相手とおおっぴらにイチャつかれたら教育上悪影響があるかもしれない。特に奥さん連中からの拒絶反応がすごくて『倫理観のない人とは暮らせない』なんて自治会からの除名を求める声が多かった。中には『立ち退きを要求したい』とまで言い出す人もいました」

事態の収拾を図ろうと考えた小沢さんはAさん夫妻を寄り合いに呼び出し、住民らと話し合いの場を設けたそうだが、相互理解にはほど遠い結果に終わったそうだ。

つづく後編記事『「オープンマリッジ夫妻」の存在が田舎の自治会で大騒動に…！”拒絶する地域住民”と”挑発する夫妻”との間で繰り広げられた「壮絶大ゲンカ」』では、激しい口論が展開された「寄り合い」の様子を詳報する。

