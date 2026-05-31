2023年12月、所属していた旧安倍派の裏金問題について“キックバックの内幕”を暴露し、一躍「時の人」となった元自民党衆議院議員の宮沢博行氏。しかしそのわずか4ヵ月後、今度は自身の「パパ活不倫」が発覚。事実関係を問われた際、かつての政治家たちの定番フレーズを逆手に取った「記憶にございます」という強烈な一言を残し、議員辞職という形で政界を去った。そんな宮沢氏が今、意外な仕事に就いていた。脳腫瘍手術後に夫婦