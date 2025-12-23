冬のボーナス「2万円」に呆然…「子供へのお年玉で終わり」と嘆く50代男性

12月は冬のボーナス支給の季節。まとまった金額を期待する人が多い一方で、業績や会社の規模によっては厳しい現実に直面することもある。投稿を寄せた東京都の50代男性（営業／年収500万円）は、「2万円。昨年と同様です」と、ボーナスというより「寸志」と呼ぶべき金額であることを明かした。

この会社は夏の賞与はしっかり出るがその分、冬は少額なのだそう。使い道は「子供へのお年玉で終わり」だという。こう本音をこぼし、投稿を結んでいる。（文：長田コウ）

「夏の賞与に手を付けてしまうと年末はとてもひもじい思いをします。正直手取りで5万円程度は欲しいところ」

「今年はあまり業績が良くなく0です」

愛知県の50代女性（事務・管理／年収300万円）は、複雑な心境を明かしている。女性が務めるのは、社長とその息子、そして事務員の女性3人という小規模な会社だ。

「昨年は額面30万。今年はあまり業績が良くなく0です」

昨年の支給額から一転、今年はゼロという厳しい結果になった。女性には、「もし頂いたら、美容外科でしわ取りをしたかったです」というささやかな願いがあったようだが、その夢は叶わなかった。

しかし、女性は会社に対して恨み節を並べることはない。

「悲しいですが、この年で2年前に正社員にしていただいたし、シングルマザーの私は感謝でいっぱいです」

50代での正社員採用という恩義を感じているからこそ、支給なしという結果も「仕方ない」と受け止めているのだろう。

宮城県の40代女性（建築・土木技術職／年収350万円）は、自分と夫のボーナス格差について投稿を寄せた。女性は出勤率によって変動があるようだが、夫のボーナスは「5万とか10万です」と明かしている。

「結婚する前はボーナス無しで結婚してからボーナス出るようになりましたが他のご家庭と比べてかなり低いんだなと思いました」

ボーナスがなかった頃に比べれば多少の足しにはなっているだろうが、世間の平均額と比較すると溜息が出るのだろう。

限られた予算の中で、家族のため、自分の生活のために懸命にやり繰りする姿が見えてきた。

