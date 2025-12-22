¥Ý¥±¥«¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥Ç¥Ã¥100 ¥Ð¥È¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Ç¥Ã¥¥Ê¥ó¥Ðー¡ÖNo.004¡×¤ÇÉõÆþÆâÍÆ¤Ë¸í¤ê°Û¤Ê¤ë¥Ý¥±¥â¥óex¤Î¥«ー¥É¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê
¡Ú¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥Ç¥Ã¥100 ¥Ð¥È¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î°ìÉô¥Ç¥Ã¥¤Ë¤ª¤±¤ëÉõÆþÆâÍÆ¤Î¸í¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÏÍ¤Ó¡Û 12·î20Æü È¯É½
(C)Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¡¢12·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿TCG¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¥²ー¥à MEGA ¥¹¥¿ー¥È¥Ç¥Ã¥100 ¥Ð¥È¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¥Ç¥Ã¥¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉõÆþÆâÍÆ¤Î¸í¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Ç¥Ã¥¥Ê¥ó¥Ðー¡ÖNo.004¡×¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ï¡Ö¥°¥ì¥ó¥¢¥ë¥Þex¡×¤È¡Ö¥Ï¥Ã¥µ¥àex¡×¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö¥á¥¬¥á¥¬¥Ë¥¦¥àex¡×¤È¡Ö¥á¥ë¥á¥¿¥ëex¡×¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ·ï¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¼Ò¤Ï¡¢¸ò´¹ÂÐ±þ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼êÂ³¤ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¥Úー¥¸¤ª¤è¤Ó¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ²þ¤á¤Æ°ÆÆâ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
