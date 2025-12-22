軍事大国・中国は”アメリカ”が育てた…！「機密解除文書」が暴く、レーガン政権の対中武器輸出と「日本封じ込め」の真相

冷戦下で実行された米中の「驚くべき戦略」

12月上旬、中国海軍の空母「遼寧」のＪ１５戦闘機が自衛隊機にレーダーを２回にわたり照射しました。日本政府はこれを「極めて危険な行為」と強く抗議、戦闘行為一歩手前とも言える非常に危険な行為だったという認識が広がっています。

我々日本人にとって、中国の軍事的脅威は「現在進行形の危機」と言えるでしょう。中国の急速な軍事大国化に驚きを感じていることだと思います。

「なぜ、こんなことになったのだろう」と疑問に思う人もいるかもしれません。私もそう感じた一人です。そして、調べてみたところ、その答えは驚くべきものでした。

実は「アメリカが中国を経済的にも軍事的にも育てた」という側面があったのです。

米国国務省の外交史料集「Foreign Relations of the United States（FRUS）」や、ジョージ・ワシントン大学国家安全保障アーカイブ（National Security Archive）が公開した機密解除文書をたどると、米ソ冷戦時代の驚くべき事実が垣間見えます。それは、レーガン政権（1981〜1989）が「ソ連封じ込め」を名目に中国へ大規模な武器・軍事技術を輸出していたこと。

そしてその裏に、実は「日本封じ込め」という隠された戦略が浮かび上がってくるのです。

レーガン政権が中国に売った「武器リスト」

1981年、レーガン大統領は国家安全保障決定指令（NSDD）11号に署名し、中国への空軍・陸軍・海軍・ミサイル技術の売却に道を開きました[1]。

これはカーター政権が1980年に承認した非殺傷性軍事装備の売却をさらに拡大したものです。1983年にはNSDD 76で「平和的」核協力を承認。1984年には中国の趙紫陽首相訪米を前にNSDD 120を発し、「自由化された技術移転政策を通じて、中国の野心的な近代化努力を支援する」と明記しています[2]。

具体的な武器売却の実績を見てみましょう。

1980年代半ばまでに、米国は中国に対して数億ドル相当の対潜水艦魚雷、対砲兵レーダー、各種軍事システムと装備を売却することに合意。1986年には中国のF-8戦闘機を高度なナビゲーション、レーダー、電子機器で近代化する「Peace Pearl」計画を発表しました[3]。

さらに同時期、レーガン政権は中国の遺伝子工学、オートメーション、バイオテクノロジー、レーザー、宇宙技術、有人宇宙飛行、知能ロボット工学、スーパーコンピュータの研究支援まで行っています[3]。

「ソ連封じ込め」の背後に…

もちろん、今日の中国のハイテク軍事力や宇宙開発能力の基盤が、まさにこの時期に築かれたと断定はできません。ただし、その可能性も否定はできないのです。

では、なぜアメリカは共産主義国家である中国をここまで支援したのか。最大の目的は「ソ連封じ込め」でした。しかし、機密解除された文書を読むと、もう一つの隠された目的が浮かび上がります。

それこそが「日本封じ込め」だったのではないかと私は思うのです。

その深層については、後編記事『中国はなぜ軍事大国となったのか…“ニクソンショック”のあのとき米中首脳が語り合った「日本封じ込め戦略」の驚くべき真相』で解説していきます。 ※索引は後編で示します。

