Snow Manの宮舘涼太 が、12月26日発売の『BAILA』2・3月合併号特別版の表紙を飾る。公式SNSでは表紙ビジュアルに加え、撮影中の様子や本人からのメッセージ動画も公開され、注目を集めている。

■赤背景に映える、宮舘涼太のロイヤルな眼差し

公開された表紙カットは、赤を背景に、両腕を頭上に組んだ印象的なポーズ。少し顎を上げて視線をまっすぐに向けた表情は凛としている。

深みのあるボルドーカラーのトップスが肌の透明感を引き立て、宮舘の持つロイヤルな雰囲気をより強く印象づけている。

■撮影中の様子やメッセージ動画も公開

あわせて公開された動画では、リラックスした撮影風景も垣間見える。ソファに腰掛けてカメラにスケッチブックを掲げる姿や、薔薇をくわえて窓辺で自然光を受けながらポーズを取るカット、花束を手に扉の前に立つシーンなどが収められている。

ナチュラルなニットやチェック柄のポンチョ、シックなジャケットスタイルなど、肩の力を抜いた装いも印象的で、柔らかな表情と相まって、自然体の魅力がより色濃く伝わってくる。

さらに、誌面に向けたメッセージ動画では、落ち着いた語り口で想いを伝える姿も披露。完成されたビジュアルとはまた違う、親しみやすさと誠実さが感じられる内容となっている。

SNSでは「透明感があって艶っぽい」「いつにも増して美人」「ナチュラルメイクの舘様大好き」「これは過去一の表紙かも知れない」「まっすぐな視線にやられた」「口元のほくろにキュン」「何か幼くて美少年って感じが素敵」といった反響が寄せられている。

