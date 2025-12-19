¡Öº£Æü¹¥¤¡×¥«¥Ã¥×¥ë¡õ¾®±à³¤ÅÍ¡¦ÅÏÊÕ¥ê¥µÉ×ºÊ¡¢¥Ú¥¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤¬¼Â¸½¡ãTGC ¹Åç 2025¡ä
¡Ø¥Ò¥í¥Þ¥Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢TGC ¹Åç 2025¡Ë¤¬2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤«¤é±©·îÎ´ÂÀÏºÁª¼ê¡¢µÆÃÏ¥Ï¥ë¥óÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤ÈÅÏÊÕ¥ê¥µÉ×ÉØ¡¢Ž¢º£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÆµÙ¤ßÊÔ2025Ž£¤«¤é8Ì¾¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ØTGC ¹Åç 2025¡Ù
¾®±à³¤ÅÍ¡¦ÅÏÊÕ¥ê¥µÉ×ºÊ¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¸«¤»¤¿¥Ý¡¼¥º¤ÎÎ¢ÏÃ¤â
¹Åç¸©Ì±¤«¤é¿¼¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¡¦¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡ÈÎáÏÂteen¡É¤Î¤¿¤á¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Õ¥§¥¹¥¿¡ÖTGC teen¡×¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤Î¡ÈÎø¡É¤È¡ÈÀÄ½Õ¡É¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëABEMA¤ÎÂç¿Íµ¤Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£
¥«¡¼¥×´üÂÔ¤ÎðêÂÌÅ·¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥×¥í7Ç¯ÌÜ¤Î±©·îÎ´ÂÀÏºÁª¼ê¡¢2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë°ì·³½é¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥«¡¼¥×¤Î¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦µÆÃÏ¥Ï¥ë¥óÁª¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏÎà¤Þ¤ì¤ÊÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤È¤Î¡ÖÂÇ·âÆó´§¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤È¡¢ºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÏÊÕ¥ê¥µ¤¬½é¥Ú¥¢¥¦¥©¡¼¥¯¤òÈäÏª¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÆ±ºîÉÊ½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉ½¤¹¤ß¤ì¡¢³ëÀ¾°ÉÌéºÚ¡¢ÌÚÂ¼ÅÍ°ì¡¢ÁÒß·½Ó¡¢Ã«Â¼Í¥¿¿¡¢±ÊÀ¥¤µ¤é¤Î6Ì¾¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÆµÙ¤ßÊÔ2025¡Ù¤ÇÀ®Î©¤·¤¿ÆâÅÄ¶â¸ã¤ÈÂ¿ÅÄÍü²»¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¥Ú¥¢¥¦¥©¡¼¥¯¤òÈäÏª¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤ÈÅÏÊÕ¥ê¥µÉ×ºÊ¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥È¥Ã¥×¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ëº§¼°¤Î¤È¤¤Î¼Ì¿¿¤Î¥Ý¡¼¥º¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÆâÅÄ¶â¸ã¤È¥Ú¥¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿Â¿ÅÄÍü²»¤¬¡Ö¥«¡¼¥×¤Î¥°¥Ã¥º¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆâÅÄ¶â¸ã¤¯¤ó¤È¤ÎÌîµå´ÑÀï¥Ç¡¼¥È¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
±©·îÎ´ÂÀÏºÁª¼ê¡¢µÆÃÏ¥Ï¥ë¥óÁª¼ê¤«¤é¤Ï¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¹ðÃÎ¤â¤¢¤ê¡¢¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤ÏÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ú¥Ò¥í¥Þ¥Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION ³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡üÆü»þ
2025Ç¯12⽉6⽇¡Ê⼟¡Ë ³«¾ì11:30 ³«±é13:00 ½ª±é18:00
¡ü²ñ¾ì
¹Åç¸©⽴Áí¹çÂÎ°é´Û¡Ê¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¡Ê¢©730-0011 ¹Åç»ÔÃæ¶è´ðÄ®4-1¡Ë
¡ü¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë
°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡¢Íòè½ºÚ¡¢°Â⻫À±Íè¡¢ÃÓ⽥ÈþÍ¥¡¢⼀¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡ÊÇµ⽊ºä46¡Ë¡¢⼊¹¾Èþº»´õ¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢³á¸¶³ð½í¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢³ýÅç¤ß¤º¤¡¢Àî⼝¤æ¤ê¤Ê¡¢Àî粼ºù¡ÊÇµ⽊ºä46¡Ë¡¢²ÏÂ¼¤³¤³¤¢¡¢⼩ÎÓÍ³°Í¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢¤µ¤¯¤é¡¢Ý¯°æÍ¥⾐¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¡¢⽥ÆéÍü¡¹²Ö¡¢ÄÃ⻄¼÷¡¹²Î¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢½Ð⼝²Æ´õ¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢±ÊÀ¥è½⼦¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¡¢¿·¾ÂÑÛ¶õ¡¢´õ¶õ¡¢⼟⽅¥¨¥ß¥ê¡¢À±ÇµÌ´Æà¡¢ËÜ⽥¼ÓÍè¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢¤æ¤¤⼩ÃÓ¡Ê¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢⽶ß·¤ê¤¢¡¢è½⼦¡¢¤ê¤ó¤« ¢¨50⾳½ç Á´37Ì¾
¡ü¥â¥Ç¥ë
°¤Éôºù¡¹¡¢¿·°æÍü°É¡ÊSTU48¡Ë¡¢ÃÓ⽥Íµ³Ú¡ÊSTU48¡Ë¡¢⽯⽥ÀéÊæ¡ÊSTU48¡Ë¡¢⼩Ô¢Éñ⽻¡¢⾦⾕µÇ°É¡ÊGENIC¡Ë¡¢Àî⼝¿¿Æà¡¢º´¡¹⽊Ëþ⾳¡¢Âå⽥Ë¨²Ö¡¢Ê¿ÈþÇµÍý¡¢⾼Íº¤µ¤ä¤«¡ÊSTU48¡Ë¡¢ÄÍËÜÎøÇµÍÕ¡¢ÃæÀî¹ÈÍÕ¡¢ÃæÅç·ë⾳¡¢⻑ÉÍ¹Æà¡¢ÃæÂ¼Éñ¡ÊSTU48¡Ë¡¢À®À¥ÎÜÆî¡¢¸þ°æÎç⾐¡¢¥á¥ê¥µ¡¢½ô³ëË¾°¦¡ÊSTU48¡Ë ¢¨50⾳½ç Á´20Ì¾
¡ü¥²¥¹¥È
⼤µ×ÊÝÇÈÎ±¡ÊDXTEEN¡Ë¡¢ÀîÂ¼¥¨¥ß¥³¡Ê¤¿¤ó¤Ý¤Ý¡Ë¡¢µÆÃÏ¥Ï¥ë¥ó¡¢GYUTAE¡¢µþ½õ¡Êaoen¡Ë¡¢ÁðÀîÄ¾Ìï¡¢¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¡¢⼩±à³¤⽃¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¡¢Á¾⽥ÎÍ²ð¡¢郄¾¾¥¢¥í¥Ï¡¢»ûÈø⾹¿®¡ÊDXTEEN¡Ë¡¢¤È¤¦¤¢¡¢Æá¿ÜÍºÅÐ¡ÊACEes¡Ë¡¢⼋Â¼ÎÑÂÀÏº¡ÊWATWING¡Ë¡¢⽻⽉Î´ÂÀÏº¡¢µ±¡Êaoen¡Ë¡¢É§ËàÏ¤¡¢Áý⼦ÆØµ®¡ÊGENIC¡Ë¡¢⽔ÂôÎÓÂÀÏº¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢ÌÝÂåÏÂ⼈¡¢MON7A¡¢¤ä¤·¤íÍ¥¡¢ÅÏÊÕ¥ê¥µ ¢¨50⾳½ç Á´26ÁÈ
¡ü¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
STU48¡¢THE RAMPAGE ¡¢¤·¤Ê¤³¡¢Da-iCE ¡¢DXTEEN¡¢FRUITS ZIPPER¡¢WILD BLUE ¢¨50⾳½ç Á´7ÁÈ
¡ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È
ONSENSE¡¢¿À¤¬»Ä¤·¤¿Ì´¤ò¶ô¤¦¡£¡¢GENIC ¢¨50⾳½ç Á´3ÁÈ
¡üMC
¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í⼠¡¢ÃæÀî°ÂÆà ¢¨50⾳½ç Á´2Ì¾
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡ØTGC ¹Åç 2025¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È