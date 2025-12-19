【レポート】向井康二『ラストマン』イベントで「こんばんは！『ラストマン』の…あ、違うわ、Snow Manの向井康二です！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2023年4月期の日曜劇場として放送された、福山雅治主演の連続ドラマ『ラストマン -全盲の捜査官-』が『映画ラストマン -FIRST LOVE-』（12月24日全国ロードショー）と完全新作スペシャルドラマ『ラストマン―全盲の捜査官― FAKE／TRUTH』（TBS系12月28日21時放送）として、それぞれ公開＆放送。

12月18日、東京・新宿にて、福山雅治、大泉洋、永瀬廉、今田美桜、木村多江、吉田羊のドラマからのキャストに加えて、SPドラマから松本若菜、吉田鋼太郎、向井康二、映画から月島琉衣、寛一郎という豪華俳優陣と、平野俊一監督が一堂に会するレッドカーペット＆舞台挨拶が行われた。

■都心ど真ん中の新宿モア4番街で豪華レッドカーペットを敢行！

多数のオーディエンスが詰めかけるなか、都心ど真ん中の新宿モア4番街で敢行されたレッドカーペット。“ラストマン”こと全盲のFBI特別捜査官・皆実広見を演じた福山は、割れんばかりの声援に応えるように「いよいよ公開になるな！ という気持ちが高まって来ました」と爽やかな笑顔を見せた。皆実のバディとして共に事件に立ち向かう孤高の刑事・護道心太朗を演じた大泉も「洋ちゃん！ 洋ちゃん！ とちやほやしていただき、大変気持ちが良かったです」と大歓声に笑みがこぼれた。

大盛況となったレッドカーペットを終えた面々は、新宿ピカデリーに場を移して舞台挨拶を実施。満員御礼のなか、映画主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」をBGMに登壇した福山は「映画主題歌『木星 feat. 稲葉浩志』で登壇したことで、いよいよこの映画が始まるんだということを実感し、うれしく思っています！」と気合十分。大泉も「今日映画をご覧いただいた皆様には無数の感想をネットにあげていただいて。洋ちゃんが良かった、洋ちゃんが良かったと書いていただければ」とアピールし「自分ばかりでうるさいんだよ！」とセルフツッコミで場を沸かせていた。

心太朗の甥であり警察のキャリアを約束されたエリート・護道泉役の永瀬は「作品を観て僕が感じた感動やドキドキを観客の皆さんに感じていただきたいです」と期待。捜査支援分析センターの分析官として皆実を支える吾妻ゆうき役の今田は「たくさんの方々が観に来てくださって、ようやく公開されるんだなと感じています」とスマイル。国際テロ組織“ヴァッファ”の最高幹部グレン・アラキ役の寛一郎からは「悪役ということで、福山さんと大泉さんをボコボコにしています！」と期待感を煽るひと言が。

天才エンジニアであるナギサ・イワノワの娘ニナ・イワノワ役の月島は「私にとって大きな作品である『映画ラストマン -FIRST LOVE-』を皆さんに観ていただける日が来て光栄です！」とうれしそうに語る。さらに、皆実の元妻であり、連続ドラマでは在日アメリカ大使館の参事官としてバディを陰からサポートするデボラジーン・ホンゴウ役の木村は「劇場公開前に皆さんに観ていただけてうれsしいです。最後まで楽しんでください！ よろしくね～！ デボラです」と役になりきって挨拶。捜査一課トップの検挙数を誇る敏腕刑事・佐久良円花役の吉田は「会場が満席で、皆さんの顔がニコニコとしていて『待っていました！』と感じられてうれしいです。世界に先駆けて皆さんにはこれから御覧いただけるわけですから、最後まで楽しんでくださいね」と呼び掛けた。

アメリカで皆実を取材した経験を持つ報道番組の人気キャスター・播摩みさき役の松本は「映画を観たあとにSPドラマを観ていただくと、また違った楽しみ方ができます」とPR。内閣総理大臣・五ノ橋義実役の吉田は「主役級でしかない方々の中に立つことができて、まるで夢のようです。私は初めて総理大臣を演じたわけですが…総理大臣という職業は大変！ 今回の役を通してそんなことがわかりました」と意外な発見を口にした。播摩と同じテレビ局で働いていた元番組ディレクター・栗原幹樹役の向井は「こんばんは！『ラストマン』の…あ、違うわ、Snow Manの向井康二です！ これは昨日から考えておりました」のひと言に、会場は笑いに包まれた。

そして、映画&SPドラマを手掛けた平野監督は「映画&SPドラマ両方とも約1年前から制作してまいりました。キャスト一同スタッフ一同で渾身の作品が出来たのではないかと思っています。サスペンス、アクション、コメディ、ヒューマン、ラブ。見どころ満載の作品です！」と手応えを伝えた。

■大泉洋「とにかく福山さんのモノマネがしたい！今回の映画にもふんだんに入っております！」

撮影現場の雰囲気について福山は「とてもいい雰囲気でユーモアのある会話があって、そのユーモアが作品に反映されているのはなかなかないこと。それが『ラストマン』の強み」と紹介。撮影中は本人を前に福山のモノマネを連発していたという大泉は「もはや福山さんが出ていないドラマでもモノマネをしていますから。とにかく福山さんのモノマネがしたい！ 今回の映画にもふんだんに入っております！」と見どころを語った。

さらに永瀬が「最初は緊張して探りながらの撮影でしたが、大泉さんがいつものとおり笑わせにかかってきてすぐに緊張が解けた」と撮影を回想すると、大泉は「真面目なシーンだけど（永瀬が）なぜか笑っている」と訴えた。これに永瀬は「マジで言っています!? あればヤバいです！ 違う局の有名刑事ドラマの主人公のモノマネを大泉さんがずっとしている。それで笑ってしまって僕がNGを出すと『ざまあみろ』みたいな顔をする。久しぶりに良くない大人を見ました！」と抗議した。

すると今田も「私もそのモノマネのインパクトが強すぎて、そればかりが記憶に残っている。大泉さんが窓越しでずっとモノマネをされていて『楽しそうだな』と。2年ぶりでも変わらずで、すぐに『ラストマン』の空気感が戻って撮影することができました」と和気あいあいとした現場の雰囲気を振り返った。

■福山雅治「（主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」について）僕の中の皆実さんが『お願いしてみましょう』と言ったとしか思えない」

福山は、映画主題歌での稲葉浩志とのコラボについて「難しいかなと思ったけれど、お声がけしたら稲葉さんからご快諾をいただいて。皆実広見という役が自分の中にあったからこそ、半分皆実・半分音楽の福山でなければ、オファーできなかったはず。僕の中の皆実さんが『お願いしてみましょう』と言ったとしか思えない。自分だったら絶対に言えない。皆実さん、稲葉さん、ありがとうございます」と、感謝を語った。

最後に、大泉は「テレビシリーズを遥かに超えた壮大なスケール。ポロっと涙がこぼれてしまうストーリーで存分に楽しんでいただけるはずです。SPドラマと映画が良い形でリンクしていますので、どちらも楽しんでください！」とコメント。

福山も「この『ラストマン』とは、社会課題に対して正面から向き合ってエンターテインメントに昇華していく作品だと思います。社会課題をエンタメに昇華することによって、僕自身も勝手に使命感を感じています。LOVEゆえに引き起こされる悲劇もあるけれど、でもやっぱりLOVEが大切だなとか、非常に大きなことを描いてる作品です。大きなことを描きながらも小さい部分も描く。硬軟取り混ぜながらエンタメに仕上がっている両作品。今の時代に必要な作品になっていると自負しております」と、アピールし舞台挨拶を締めくくった。

