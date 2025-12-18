18日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数705、値下がり銘柄数658と、値上がりが優勢だった。



個別ではヒーハイスト<6433>、誠建設工業<8995>がストップ高。インターライフホールディングス<1418>、佐藤渡辺<1807>、大成温調<1904>、カネ美食品<2669>、久世<2708>など40銘柄は年初来高値を更新。ＪＭＡＣＳ<5817>、フィル・カンパニー<3267>、プラコー<6347>、協立情報通信<3670>、サイバーステップホールディングス<3810>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ａｂａｌａｎｃｅ<3856>がストップ安。出前館<2484>、ＡＩフュージョンキャピタルグループ<254A>、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス<3113>、ＡＮＡＰホールディングス<3189>、ケイブ<3760>など22銘柄は年初来安値を更新。ＡＩストーム<3719>、ダントーホールディングス<5337>、東京ボード工業<7815>、ひらまつ<2764>、ハピネス・アンド・ディ<3174>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

