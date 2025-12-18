猫背で構えた方が飛ぶ理由とは？人気コーチがわかりやすく解説

飛距離を伸ばすもっとも簡単な方法は、スイングよりもアドレスを変えること！今まで常識だと思っていた背中を伸ばしたり、お尻を上げたりする構えが飛ばない原因だった！

アドレスでは右肩を少し下げる

頭が右にあると右肩が下がって、体が伸び上がらない

今まで背中をピンと伸ばしていた人が猫背にすると、インパクトゾーンのクラブの通り道が狭くなったと感じるかもしれません。それを解決するのが斜めに構えるアドレスです。頭が体の正面ではなく右足の上にくるように構えると、フォローで大きく左に振っていけるスペースができるのでスイングアークが大きくなります。

また頭が右にあることで、アドレスでは少し右肩が下がったような構えになりますが、それでOK！右肩を下げたアドレスから始動すれば、インパクトでも右肩が下がるので体が伸び上がらないスイングになって前傾角度をキープできる。逆にアドレスで両肩が水平になっている人ほど、インパクトやフォロでも肩が水平になってしまい前傾が崩れてしまいます。

PGAツアーのトップ選手を見てもインパクトでは猫背のまま、頭を右に残して力強いフォローを出しています。それをマネするコツが、斜めに構えた猫背アドレスなのです。

頭の位置を右足の上にして上半身の軸を斜めにする

頭がセンターにあると上半身がかぶったフォローに

体の真ん中に頭があると、インパクトからフォローで頭が左に動いてしまう。体が突っ込んだスイングになりやすい

頭が右に残っていることでヘッドが加速する！

頭が右サイドにある姿勢をキープすると、インパクトからフォローまでヘッドが加速する

アドレスは斜めの下目使い

ボールの見方は真上からではなく、斜めからボールの横面を見るように下目使いで見る

右肩が下になると前傾角度もキープできる！

右肩が下がっているとフォローまで前傾角度をキープできる（○）。両肩が水平になってしまう人は右肩が突っ込んで起き上がる（×）

いかがでしたか？ 斜めに構えましょう！

レッスン=崔貴憲

●さい・たかのり/1983年生まれ。4歳から高校卒業まではサッカー一筋。21歳でゴルフに出会うと23歳で豪州にゴルフ留学し、26歳から指導者となる。

構成＝野中真一

写真＝相田克己

協力＝取手国際ゴルフ倶楽部