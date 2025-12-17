新型「RAV4」発売！

トヨタは2025年12月17日、クロスオーバーSUVの先駆者である「RAV4」を約7年ぶりにフルモデルチェンジし、6代目となる新型を発売しました。

世界的なベストセラーとして進化を続ける新型は、「Life is an Adventure」をコンセプトに、あらゆるライフスタイルに寄り添うアクティブな一台を目指しています。

【画像】超カッコいい！ これが「新型RAV4」です！（30枚以上）

外観は、洗練された「Z」、無骨な「ADVENTURE」、スポーティな「GR SPORT」（2025年度内発売予定）という個性豊かな3スタイルを展開。内装には視認性を高めた「アイランドアーキテクチャ」や、トヨタ初となる高度なソフトウェアプラットフォーム「Arene」を採用し、利便性とエンターテインメント性を両立させました。

走行面では、電動化をさらに推進。ハイブリッド車は加速感やレスポンスが向上し、走りの楽しさを追求しています。

最新の安全機能「トヨタセーフティセンス」も標準装備され、都市部からアウトドアまで安心して冒険を楽しめる、次世代の相棒にふさわしい進化を遂げました。

価格（消費税込）は、Zが490万円、ADVENTUREが450万円です。