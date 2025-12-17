「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

お悩み相談

「正直、大学名で進路を選ぼうとしてしまう自分がいます。これってまずいですか？」※1

大学名で進路を決めるのは悪なのか

――今回の相談は受験生からのリアルな声のように思います。びーやまさんはこのことについてどう思われますか？

びーやま氏（以下:びーやま）:まったくまずいことではありません。

大学名で進路を選ぶのに僕は大賛成です。

進路指導などだと、しっかり将来から逆算して進路を決めましょうみたいなことが言われがちですが、全員が将来のことを具体的に描けているわけではありません。僕もそうでした。

加えて、将来の目標が大学に入ってから変わるなんてこともよくありますから、それだったらなるべく偏差値の高い名門大学に入っておいたほうが、方向転換もしやすいですよね。

――たしかに、大学に入ってから目標が変わるというのはありそうですね。

びーやま:そうなんです。

僕も一浪して早稲田の教育学部に入りましたが、入ってみたら教育の意味するところがすごく広くて、想像以上にハマりました。

最終的な専攻は生涯学習だったのですが、今ではこの学問に出会えて本当によかったと感じています。

僕みたいなケースは少なくないんじゃないかなと。

