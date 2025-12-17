4000Ç¯¤Î¸ÅÂåÊ¸ÌÀ¤ò°ìË¾¤¹¤ë°µÅÝÅª¤ÊÆÉ½ñÂÎ¸³¡ª¡¡¡ØÃÏÃæ³¤À¤³¦¤ÎÎò»Ë¡ÙÁ´8´¬¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¡£
¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤ÎÊ¸ÌÀ¤«¤é¡¢¥Ú¥ë¥·¥¢Äë¹ñ¡¢¥®¥ê¥·¥¢ÅÔ»Ô¹ñ²È¤ò·Ð¤Æ¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤Þ¤Ç¡½¡½¡£¡ÖÃÏÃæ³¤Ê¸ÌÀ¡×¤ÎÁ´ËÆ¤ò°ì¿Í¤ÎÎò»Ë²È¤Î´ã¤ÇÉÁ¤¯¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ÖÃÏÃæ³¤À¤³¦¤ÎÎò»Ë¡×Á´8´¬¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤·¤¿¡£ºòÇ¯4·î¤Î´©¹Ô³«»Ï°ÊÍè¡¢¤½¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤È¡¢¿Í´Ö¤òÉÁ¤¯ÂçÃÀ¤Ê»î¤ß¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ»Ë¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ë¤è¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤À¡£
Åì¥¢¥¸¥¢¤ÈÃÏÃæ³¤¤Î¡ÖÆóÂçÊ¸ÌÀ¡×
¡ÖÃÏÃæ³¤Ê¸ÌÀ¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¡¢¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¤È¥í¡¼¥Þ¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÃÏÃæ³¤À¤³¦¤ÎÎò»Ë¡×Âè1´¬¤Ï¡¢¿ÍÎàºÇ½é¤ÎÊ¸ÌÀ¡¢¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢Ê¸ÌÀ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Â³¤¯Âè2´¬¤Ï¥Ú¥ë¥·¥¢¤È¥¢¥Ã¥·¥ê¥¢¤ÎÆóÂçÄë¹ñ¡¢Âè3´¬¤Ç¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤Î¡ÖÃÏÃæ³¤Ê¸ÌÀ¡×¤È¤Ï¡¢¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢¤«¤é¥í¡¼¥Þ¤Þ¤Ç¡¢ÃÏÃæ³¤¼þÊÕ¤òÉñÂæ¤Ë¶½Ë´¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸ÌÀ¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎò»ËÅª¶õ´Ö¤ò¡ÖÃÏÃæ³¤À¤³¦¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢20À¤µªËöº¢¤«¤é¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥ÈÊ¸ÌÀ¤Î¥®¥ê¥·¥¢¡¦¥í¡¼¥ÞÊ¸ÌÀ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¸¦µæ¼Ô¤ÎÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãø¼Ô¤ÎËÜÂ¼Î¿Æó»á¡ÊÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¤Ï¤¤¤¦¡£
¡Ö¥®¥ê¥·¥¢¡¦¥í¡¼¥Þ¤ò¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¤ò¼«¤é¤ÎÁÄÀè¤È¹Í¤¨¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¿Í¤Î¡¢´êË¾¤â´Þ¤ó¤ÀÂª¤¨Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¥æ¡¼¥é¥·¥¢¤ÎÅì¤Î¿Í´Ö¤¬¤½¤³¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤íÅìÂ¦¤«¤éÁÇÄ¾¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥ÈÊ¸ÌÀ¤È¥®¥ê¥·¥¢¡¦¥í¡¼¥Þ¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¤½¤·¤Æ¡¢4000Ç¯¤Ë¤ª¤è¤ÖÂ¿ºÌ¤Ê¸ÅÂåÊ¸ÌÀ¤ÎÎò»Ë¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌç¸¦µæ¼Ô¤¬Ê¬Ã´¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æ°ì¿Í¤Ç¼¹É®¤¹¤ë¡½¡½¤³¤ÎÁÔµó¤Ë¤ÏÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ò³ÆÏÀ¤Ï¼ã¼ê¤Ë¤â½ñ¤±¤ë¤¬ÁíÏÀ¤ÏÂç²È¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð½ñ¤±¤Ê¤¤¡£¤Ð¤é¤Ð¤é¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÜÁ°¤Ç¼¡¡¹¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¹½¿Þ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦À¸ÍýÅª¤Ê²÷´¶¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡Ó¡ÊÃÓß·²Æ¼ù»á¡¢ËèÆü¿·Ê¹¡¢2024Ç¯7·î6Æü¡Ë
¤Þ¤¿¸ÅÂåÊ¸ÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÂ¼»á¤ÏÆüËÜ¿Í¤ËÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤¡Ö»ÍÂçÊ¸ÌÀ¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆîËÌ¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸ÌÀ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢
¡Ö»ä¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÒÅì¥¢¥¸¥¢À¤³¦¡Ó¤È¡¢¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢¤«¤é¥í¡¼¥Þ¤Þ¤Ç¤òÊñ³ç¤¹¤ë¡ÒÃÏÃæ³¤À¤³¦¡Ó¤ò¡¢Ê¸ÌÀ¤ÎÆóÂç¸»Î®¡¢¡Ò´ð´´Ê¸ÌÀ¡Ó¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤¤¤¦¡£¤³¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ê¸»ú¡¢·ÐºÑ³èÆ°¡¢½¡¶µ¤ä»×ÁÛ¤Ê¤É¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÎà»Ë¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ëÅÀ¤Ç¼¹É®¤¬Â³¤±¤é¤ì¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¿·´©¡¢Âè8´¬¡Ø¿ÍÎà¤ÈÊ¸ÌÀ¤ÎÊÑÍÆ¡Ù¤Ç¤¤¤è¤¤¤è´°·ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ºÇ½ª´¬¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤ÎÌÇË´¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃÏÃæ³¤¤ò¡Ö¤ï¤ì¤é¤¬³¤¡×¤È¤·¤¿ÂçÄë¹ñ¤ÎÊø²õ¤Ï¡¢¿ÍÎà¤ÎÊ¸ÌÀ»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÒËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÃÏÃæ³¤À¤³¦¤ÎÎò»Ë¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥ÈÊ¸ÌÀ¡¢¥®¥ê¥·¥¢Ê¸ÌÀ¡¢¥í¡¼¥ÞÊ¸ÌÀ¤Ê¤É¤Ï¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤Î¤Ê¤«¤ËÊñ¤ß¤³¤Þ¤ì¡¢°ì¤Ä¤ÎÀ¯¼£¶õ´Ö¤ÎÊ¸ÌÀ¤È¤·¤ÆÍ»¹ç¤·¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤³¤ÎÄ¹Âç¤ÊÎò»Ë¤ò¤â¤Ä¡ÖÃÏÃæ³¤Ê¸ÌÀ¡×¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¿ÍÎà»Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÊ¸ÌÀ¡×¤Î¤¿¤É¤ëÌ¿±¿¤ÎÅµ·¿¤¢¤ë¤¤¤ÏÁÄ·¿¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤Î¿êË´¤È¤Ï¡¢°ì¹ñ²È¡¢°ìÄë¹ñ¤Î¿êÂà¡Ê208¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢4000Ç¯¤Ë¤ª¤è¤ÖÂç¤¤ÊÊ¸ÌÀ¤Î´°·ë¤¢¤ë¤¤¤ÏÅ¾´¹¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ó¡Ê¡Ø¿ÍÎà¤ÈÊ¸ÌÀ¤ÎÊÑÍÆ¡Ùp.208-209¡Ë
¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤ÎÌÇË´¤Ï¤¿¤ó¤Ê¤ë°ì¹ñ¤ÎÎò»Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÅÂåÊ¸ÌÀ¤Î´°·ë¤¢¤ë¤¤¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤òÌÇ¤Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ò¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤Î»à°ø¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤«¤®¤é¤ºÎò»Ë¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤ë¤³¤È¤Î¹¥¤¤Ê¿Í¡¹¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¸ÅÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÜºÙ¤ËÊ¬Îà¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿ô¤¿¤ë¤ä210¼ï¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ó¡Ê¡Ø¿ÍÎà¤ÈÊ¸ÌÀ¤ÎÊÑÍÆ¡Ùp190¡Ë
¤ª¤â¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥²¥ë¥Þ¥ó¿Í¤Ê¤É¤Î°ÛÌ±Â²¤Î¿¯Æþ¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÈ¯Å¸¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤È¿Í¸ý¸º¾¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÎô²½¡¢±ôÃæÆÇ¤ÎÌ¢±ä¤Ê¤É¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÄë¹ñ¤Î»à°ø¡×°Ê¾å¤ËËÜ½ñ¤Ç¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÊ¸ÌÀ¤ÎÊÑËÆ¡×¤À¡£
¡Ö¥í¡¼¥ÞÄë¹ñÌÇË´¡×¤ÏÊ¸ÌÀ¤Î¿êÂà¤Ê¤Î¤«¡©
µª¸µ3À¤µªº¢¤«¤é8À¤µªº¢¤Þ¤Ç¤Î¡¢¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤¬²òÂÎ¤Ë¤à¤«¤¦»þÂå¤Ï¡¢¡Ö¸ÅÂåËö´ü¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÍÑ¸ì¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸ì´¶¤«¤é¤ª¤Î¤º¤È¡Ö¿êÂà¡×¡ÖË×Íî¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤ÎÎò»Ë³Ø¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¸«Êý¤Ë¸«Ä¾¤·¤¬Ç÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤Î¿êÂà¤Ë¡¢¿ÍÎà¤ÎÊ¸ÌÀ¤Î¿êÂà¤ÈË×Íî¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢²¤ÊÆÃæ¿´¤ÎÎò»Ë´Ñ¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤ÏÆÃ¤Ë1970Ç¯¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¸«Êý¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÎò»Ë³Ø¼Ô¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬1971Ç¯¤ËÃø¤·¤¿¡Ø¸ÅÂåËö´ü¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤Î²òÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÅìÀ¾¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀ¤³¦¤È¥¤¥¹¥é¥àÀ¤³¦¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¡ÖÊ¬ÃÇ¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ò¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¯¼£Åª¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¸ÅÂåÃÏÃæ³¤À¤³¦¤¬¡¢¸ÅÂåËö´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¯¼£ÅªÅý¹ç°ÊÁ°¤ÎÀ¤³¦¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ÏÅÚÃåÅª¤È¤â¤¤¤¨¤ëÅÁÅýÀ¤³¦¤ò¤Õ¤¿¤¿¤ÓÉü³è¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¸Ê¤ÎÀ¤³¦¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¨¡¡½¤½¤¦¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ó¡ÊÆ±½ñp.212¡Ë
¸ÅÂåËö´ü¤ò¿êÂà¤äË×Íî¤Î»þÂå¤È¤À¤±¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤¤ë¿Í´Ö¤Î±Ä¤ß¤Î»þÂå¤È¤È¤é¤¨¤ë¡£¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤È¤·¤Æ¤Ê¤¬¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¸ÅÂåËö´ü¸¦µæ¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¿ô½½Ç¯Íè¤Î¿·¤¿¤ÊÄ¬Î®¤Ç¤¢¤ê¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¸¦µæ¤¬À¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤À¤È¤¤¤¦¡£ËÜÂ¼»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¸ÅÂåËö´ü¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¤³¤ÎÂè8´¬¤Ï¡¢¡Ö¥Ø¥ì¥Ë¥º¥àÊ¸ÌÀ¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿Âè4´¬¤È¤Ê¤é¤ó¤Ç¡¢ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÆÃ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿´¬¤Ê¤Î¤À¡£
¹ÖÃÌ¼ÒÁª½ñ¥á¥Á¥¨¤Î¡ÖÁÏ´©30¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¡×¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤¿ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤À¤¬¡¢Ãø¼Ô¤ÎËÜÂ¼»á¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¹½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿´ë²è¤À¤Ã¤¿¡£ÀìÌç¤Î¥í¡¼¥Þ»Ë¸¦µæ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¥í¡¼¥Þ¤À¤±¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¥í¡¼¥Þ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤ä¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢¡¢¤µ¤é¤Ë¥®¥ê¥·¥¢¤È¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Ø¥ì¥Ë¥º¥àÊ¸ÌÀ¤ò¤â´Þ¤á¤¿¡ÖÃÏÃæ³¤Ê¸ÌÀ¤ÎÄÌ»Ë¡×¤òÉÁ¤¤¿¤¤¡¢¤ÈÌ´ÁÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÒÅìµþÂç³ØÄäÇ¯Âà¿¦»þ¤ÎºÇ½ª¹ÖµÁ¤Î¤È¤¡¢º£¸å¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡ØÃÏÃæ³¤À¤³¦¤ÎÎò»Ë¡ÙÁ´8´¬¤Î¼¹É®¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤Ö¤ó½é¤á¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¤«¤é¡¢Ä°½°¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ð¤«¤ê¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÊÃæÎ¬¡Ë¸ý¤Ë¤·¤¿ËÜ¿Í¤«¤é¤·¤ÆÆâ¿´¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³§¤ÎÁ°¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ä°½°¤ÎÈ¿±þ¤Ï¿ä¤·¤ÆÃÎ¤ë¤Ù¤·¤À¤Ã¤¿¡£¡Ó¡ÊÆ±½ñp.258¡Ë
ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÈÊ¿°×¤ÊÊ¸ÂÎ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿ËÜÂ¼»á¤¬¡¢¡Ö¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¡×¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÂçÃø¡£ÃÎÅª¶½Ê³¤ËËþ¤Á¤¿Âç¤¤ÊÊª¸ì¤Ï¡¢¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤È¸½ºß¤ò¹Í¤¨¤ëÆÉ¼Ô¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤ÊÆÉ½ñÂÎ¸³¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ»Ë¤òºÌ¤ë¡ÖÂçÄë¡×¡ÖÇØ¶µ¼Ô¡×¡Ö¼Ù°¤Î¹Í°Æ¼Ô¡×¡£¡Ö¥¥ê¥¹¥È¶µ¡×¤Î¿§´ã¶À¤ò¤Ï¤º¤»¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤ß¤¨¤ë¡ª