韓国メディア「スターニュース」（ウェブ版）は2026年3月18日、サッカー女子アジア・カップの日韓戦で、日本代表に敗退した韓国代表を「無気力な完敗」と酷評した。「日本の壁を越えられずベスト4で大会の旅を終えた」 アジア・カップ準決勝が18日、オーストラリア・シドニーで行われ、日本は韓国を4―1で下し、決勝へ進んだ。日本は21日に地元オーストラリアと決勝戦を行う。 試合は、日本が前半15分に、FW植木理子（26）がゴール