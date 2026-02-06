（台北中央社）台湾台北地方検察署（地検）は6日、インターネットの交流サイトに「頼清徳（らいせいとく）総統の首を斬れ」などと頼総統の殺害を呼びかける言論の投稿をしたとして、台北市内に住む男（42）を「公衆恐喝罪」や「安全恐喝危害罪」で起訴した。起訴状によると、男は、最大野党・国民党の立法委員（国会議員）計31人を対象に、昨年7〜8月に行われたリコール（解職請求）投票を巡る一連の動きや両岸（台湾中国）情勢