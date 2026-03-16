広東省の深セン湾公園が最近、ネットユーザーの提案を2度断り、予想外にもネット上で高く評価されている。新華毎日電訊が伝えた。ネットユーザーがプラットフォーム「問政深セン」で、「深セン湾公園を夜間に散歩していると、一部の道が暗いと感じる。街灯を増設して、公園をもっと明るくしてもらえないか？」と書き込んだほか、別のネットユーザーも「散策の楽しみが増えるように、カモメの餌やりができるようにしてもらえないか