【谷頭 和希】中国資本が買収・改名した「東急プラザ銀座」がいきなりガラガラ…休日の開店直後から異様な光景を見せていた

12月1日、銀座と有楽町をつなぐ数寄屋橋交差点の前に「ginza novo」がオープンした。元々は「東急プラザ銀座」の名で運営されていた商業施設だったが、建物はそのままで中のテナントが一部リニューアルされた。

リニューアルの背景には、中国系のファンド「ガウ・キャピタル」が同ビルを10億ドル（役1500億円）で買収したことがある。円安の影響で増加するインバウンド需要を取り込んだ、「新しい銀座の象徴を作る」という期待が込められているのだ。

筆者はかつての「東急プラザ銀座」に何度も訪れ、レポートを書いている。その時は人がまばらで多くのテナントが抜けている「超一等地なのに廃墟化した商業施設」というイメージだった。最寄りの銀座駅からは徒歩3分、JR有楽町駅からは徒歩5分の場所にあり、近くには名だたるブランドが立ち並ぶ。

それもあって、今回のリニューアルには筆者だけでなく多くの人から期待が寄せられていた。その姿は変わるのか。あるいは、変わらないのか。現地を訪れ、確かめてみた。

開店前は行列ができていた

私が「ginza novo」を訪れたのは、12月6日。オープンしてからはじめての土曜日である。開店の10分前ぐらいに到着すると、すでにビルの前には行列が伸びていた。しかも、エレベーター・エスカレーターとそれぞれの入り口前にすべて人だかりができている。

オープン直後らしい熱気で、多くの人が「リニューアルへの期待」を持っていることが窺える。ざっと見渡すと並んでいる人々の6割ほどは外国人観光客で、残りは4割が日本人だった。インバウンド観光客だけがいるわけでもないらしい。

一階のPRADAには、開店直前の打ち合わせをするスタッフたちの姿が鏡越しに映る。その姿は真剣で、心機一転の緊張感が伝わってくる。

「もしかして、色々いい感じに変わっているのか…！？」という期待が胸をよぎる。

開店時間の11時になり、エスカレーターで中へと進む。すると、衝撃を受けることに。

「やはり人がいない」

数分時間を空けて中に入ったせいか、行列の人々を見失ってしまった。見渡しても、目に入るのは店と商品、そして、それを売る人たちだけ。先ほどまで行列で並んでいた人はいったいどこにいったのか。

そういえば、「東急プラザ銀座」時代もこんな感じだったのを思い出す。驚くほど活気がなく、人がまばらに入った地方の寂れた百貨店の印象を受けた。

免税フロアも同様だ。このビルは8〜9階が免税フロアになっていて、インバウンド向けのテナントが入っている。これも「東急プラザ銀座」時代からあったものだが、以前はそこそこ人がいた。

しかし、今日はどうだろう。この免税品フロアも、やけに風通しがいい。遠くまで見渡せてしまう。

中国・韓国向けなのだろうか、中国語やハングルで書かれた看板がぽつんと貼られている。店員さんの数はそこそこいるが、特にやることもなく、手持ち無沙汰な様子だ。

人は「つるとんたん」と「根室花まる」にいた…

さらに象徴的なのが7階だ。ここは「東急プラザ銀座」時代から、何もない広場のようで、当時からネガティブな意味で話題になっていた。テナントがほとんどなく、単なる空虚な「箱」が広がるエリアだった。

「さすがに、ここにはなんらかのテナントが入ってるはず」と思って上に上がってみると、見事にその予想は裏切られる。

「そのまま」だったのだ。いや、東急プラザ時代よりも悪化しているかもしれない。かつては、ちょっとしたポップアップストアやアートの展示が一部で行われていた。しかし、今ここは何もない単なる「謎スペース」と化している。申し訳程度に壁際にベンチが数個置いてあるが、巨大なスペースには足りるはずもなく、むしろ殺風景さを際立たせている。

しかし、いったい人々はどこにいるのか。

答えは簡単だった。上のレストランフロアの「つるとんたん」と「根室花まる」である。「つるとんたん」はうどんレストラン、「根室花まる」は回転寿司である。開店直後だというのにかなりの人が押しかけていて、整理券を配るほど大人気だった。

実は、「東急プラザ銀座」時代も混んでいたのは、この二つのレストランだけ。かろうじて、他のレストランにも人がいて、「レストランフロアだけでこの建物は持っているな」というのが率直な印象だった。

「つるとんたん」にしても「根室花まる」にして、他店はかなり混んでいて、行きづらい。その意味では、ここが「穴場的」に使われているのかもしれない。

東急プラザ銀座から問題になっていた建物の構造

まとめると、商業施設全体のリニューアルが行われたものの、リニューアル前と変わらず既存の人気店に客足が集中している状態がそのまま続いている。名前は変わったのに、何が変わったのかよくわからない。それが現地での実感だった。

以前、私はこのビルについて、「中国系資本による買収」がいい方向に変えるのではないか、と思っていた。色々な問題を抱えているとはいえ、基本的にインバウンドの観光需要は大きく、そのインバウンドのニーズをよく知る外国資本が魅力ある施設づくりを行うのでは、と考えていたからだ。

しかし、今の館内には、そのような「リニューアルで変わった感」はない。

その象徴のように、ビルの外観を見ると「TOKYU PLAZA」の看板は依然として残っている。まだまだ過渡期なのだろうが、リニューアルに期待しただけに肩透かしを食らった感じがある。

かつて私が指摘したように、前身である東急プラザ銀座がスカスカだったのは、テナントの問題もあるが、建物そのものの構造にもあった。このビルは構造が複雑で、人がなかなか上に上がりづらい。それに、入り口はそこまで大きくなく、細長いエスカレーターで中に入るか、奥まった場所にあるドアかエレベーターで中に入るしかない。

また、銀座という立地上、周辺にはさまざまに魅力のある路面店が広がっている。しかも、それらの扉は大きく道路に面しており、入りやすい。銀座と言えば「ウィンドウ・ショッピング」と言われるほどで、建物の中に入っていかなければならないginza novoの建物は、そもそも銀座という立地においては、圧倒的に不利なのだ。

その意味では、リニューアルしたところで構造的な問題が足を引っ張ってしまうのは、必然的なこと。逆に、それを凌駕するぐらいの「テナントパワー」や「施設全体で行きたいと思わせる仕掛け」がないと、この「ginza novo」の将来は暗いといえる。

もちろん、少しずつ変わっているところもある

一方、評価できる変化もあった。

あるフロアでは「視てはいけない展」というホラー系の絵画展が開催していた。最近流行の「モキュメンタリー・ホラー」を絵画の展覧会に取り入れた趣向で、ここにはある程度の人が集まっていた。

他にも、ギャラリーやアートスペースも多く、展覧会などが多く開かれているのも印象的である。

今、このビルはレストランにほとんどの人がいる状態だが、こうした「体験消費」的な展覧会やイベントを増やすことで、これまでとは異なる客層をこのビルに引っ張ってくることが可能になるかもしれない。

もともと、6階にはクラブがあり、体験消費的なものはこのビルになかったわけではない。しかし、クラブだと少し敷居が高いし、日常的に行ける人も限られてくる。その意味では、こうした試みは新しい「ginza novo」を作り得るものだと思う。こうしたスペースがどのように生かされていくのかで、ginza novoにも明るい未来が待っているかもしれない。

「空の7階」はビルの未来を作れるか

また、これはビル側がどれぐらい意識しているかはわからないが、先ほども紹介した７階の「空白」もこのビルをよくするポテンシャルが眠っていると思う。

テナントが入っていない「空き床」は、都市にとって、ただの空き地ではない。事業者側が有効活用しようと思えば、かなりのポテンシャルが眠っている。

たとえば、7階を若い事業者やクリエイターに低額で貸し出す実験フロアとして開放してみるのはどうか。場所は非常に良い。 銀座に挑戦したいと思っても、通常の賃料では到底参入できない人々に、挑戦の入口をつくる。気鋭の事業者やクリエイターが思い思いのことをする。そこには賑わいが生まれ、他のテナントとも連動することで、ビル全体に活気を生み出せるのではないか。

あるいは、7階全体を「カフェ」にしてみるのは、どうか。休日の銀座は人が多く、カフェに入るのも一苦労だ。そこに、どデカいカフェができれば、意外と重宝されるのではないだろうか。

もちろん、これは素人の夢想に過ぎない。しかし、７階の巨大な空白は、使い方次第ではかなりのポテンシャルがあるように思えてならないのだ。

真価がわかるのはこれから

厳しいことも含めて書いてきたが、まだビルはオープンしたばかり。裏返せば「無限の可能性」を秘めているともいえる。商業施設は、名前が変われば本質が変わるような単純なものではない。名前を変え、中身を変え、時間をかけて「新しい文脈」を育てていく。そこにリニューアルの難しさと、面白さがある。

その意味では、この新しい「ginza novo」について、拙速に判断するのではなく、これからどのような施設に育っていくのかをゆっくり見守っていきたい。

すでにネットでは、この施設を「中国系資本」が買ったという情報だけが一人歩きして、空虚な批判も行われているようである。

そのような批判をものともせず、よりよい銀座のパーツの一つとなってくれることを願うばかりである。

