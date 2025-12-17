この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「義実家に赤ちゃんを抱っこされるのがイヤ…」12人産んだ助産師が断言「それ、異常じゃないです」

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネルが「【公開Web相談】義実家に赤ちゃんを抱かれると嫌な気持ちになる この感情は異常でしょうか？あゆママ」と題した動画を公開。生後5ヶ月半の子どもを持つ母親からの「義実家に赤ちゃんを抱かれると嫌な気持ちになってしまう」という切実な悩みに、助産師のHISAKOさんが温かく、そして科学的な視点からアドバイスを送った。



動画に登場したのは、5ヶ月半の赤ちゃんを育てる相談者のあゆさん。夫の母親や姉に赤ちゃんを抱っこされると、「『止めて、返して！』という気持ちがわーっと湧き上がってくる」と悩みを打ち明けた。義理の家族が嫌いなわけではないものの、この感情をコントロールできず、モヤモヤしているという。



HISAKOさんは、この感情は多くの母親が経験する「子育てあるある」だと共感を示す。その上で、「生物学的に言うと、それは全て敵になるわけです」と解説。母親が我が子を守ろうとするのは動物的な本能であり、自分と赤ちゃんという絶対的な関係性の中に他者が入ってくることに対し、警戒心を抱くのは自然なことだと語った。



また、あゆさんは過去に義実家でノロウイルスに感染した経験も告白。義姉から「任せるよ」と言われたことに対し、あゆさんは「私が言いたいのはそうじゃなくて」と、価値観のズレを感じたという。HISAKOさんは、こうした些細なすれ違いが不信感につながることもあると指摘しつつも、根本にあるのは「無限大の愛があるからそうなる」と、義家族の行動の裏にある愛情を汲み取ることの重要性を説いた。



その上でHISAKOさんは、母親としての気持ちを無理に抑え込むのではなく、「自分をそのまま受け止める」ことが大切だとアドバイス。「いろんな価値観のいろんな人がいる」ことを受け入れ、相手の気持ちに感謝を示しながらも、自分の要望は誠意を持って伝えるコミュニケーションが、今後の関係構築の鍵になると語った。多くの母親が抱えるであろう罪悪感を、母親としての「本能」という視点から優しく解きほぐす内容となっている。